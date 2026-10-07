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Otok ljubezni Adria

Spor Anthonyja in Lare bo dosegel vrhunec

Ljubljana, 07. 10. 2026 18.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Spor med Anthonyjem in Laro bo v nocojšnji epizodi ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki ob 20. uri prihaja na VOYO, dosegel vrhunec. Je Anthony prestopil mejo, ko je tik po razhodu z Laro poljubil Aliso? Je mejo prestopila Lara, ki se je zagledala v 'bombshella' Tonija?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Otočani bodo v vili na Tenerifu ujeti v vrtinec spora Lare in Anthonyja. Kdo bo držal s kom? Bodo fantje podprli Anthonyja, ki tke nove vezi z Aliso ali se bodo strinjali z dekleti, da to ni pošteno do Lare, s katero je od vsega začetka? Bo vsa drama Aliso odvrnila od Anthonyja?

Anthonyjevo flirtanje z Aliso bo razburilo Laro.
Anthonyjevo flirtanje z Aliso bo razburilo Laro.
FOTO: VOYO

Kako bo na vse skupaj gledala Slovenka Alja, ki do Anthonyja prav tako goji čustva? V vili bo prav tako ponovno vroče med Slovencem Gašperjem in Mili. Bosta le razkrila, kaj ponoči počneta pod rjuhami? Ne zamudite ob 20. uri na VOYO.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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