Spor Anthonyja in Lare bo dosegel vrhunec

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Otočani bodo v vili na Tenerifu ujeti v vrtinec spora Lare in Anthonyja . Kdo bo držal s kom? Bodo fantje podprli Anthonyja, ki tke nove vezi z Aliso ali se bodo strinjali z dekleti, da to ni pošteno do Lare, s katero je od vsega začetka? Bo vsa drama Aliso odvrnila od Anthonyja?

Kako bo na vse skupaj gledala Slovenka Alja, ki do Anthonyja prav tako goji čustva? V vili bo prav tako ponovno vroče med Slovencem Gašperjem in Mili. Bosta le razkrila, kaj ponoči počneta pod rjuhami? Ne zamudite ob 20. uri na VOYO.

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