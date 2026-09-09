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Otok ljubezni Adria

Spoznajte tekmovalce Otoka ljubezni Adria in si prenesite aplikacijo!

Ljubljana, 09. 09. 2026 10.58 pred 59 minutami 4 min branja 2

Avtor:
VOYO
Tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria.

Spoznajte tekmovalce prve sezone Otok ljubezni Adria, ki bodo že čez nekaj dni vstopili v čudovito vilo na Tenerifih! Da ne boste zamudili nobenega trenutka in boste lahko pomembno vplivali na dogajanje v vili, je zdaj na Play ali App Storeu na voljo aplikacija Otok ljubezni Adria. Prenesite si aplikacijo in ne zamudite Otok ljubezni Adria, ekskluzivno na VOYO od nedelje do petka ob 20. uri!

Otok ljubezni Adria, največji zmenkarski šov na svetu, se začne že to nedeljo ob 20.00 na VOYO! Da bodo gledalci na tekočem z vsemi informacijami že pred začetkom, predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria, ki si jo lahko prenesete že zdaj.

Otok ljubezni Adria bo povezovala voditeljica Dragana Mićalović.
Otok ljubezni Adria bo povezovala voditeljica Dragana Mićalović.
FOTO: POP TV

V aplikaciji Otok ljubezni Adria bodo uporabniki izvedeli vse o šovu in novostih iz vile, prinaša pa tudi ekskluzivne vsebine, ki jih ne boste našli nikjer drugje. Aplikacija bo z obvestili opominjala na vse pomembne dogodke v vili, poleg tega pa bodo uporabniki s svojimi glasovi prek aplikacije neposredno vplivali na dogajanje v vili. Vsak uporabnik aplikacije bo lahko z enim glasom brezplačno glasoval za svoje favorite in odločal o njihovi usodi. Kdo ostane v vili, kdo jo zapusti in včasih tudi, kateri novi pari naj se oblikujejo, izbira sloni tudi na gledalcih. Z aplikacijo gledalci niso le pasivni opazovalci, temveč imajo njihovi glasovi pomembne posledice za otočane.

Tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria.
Tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria.
FOTO: VOYO

Naročniki VOYO bodo imeli posebno prednost, saj bodo v aplikaciji prejeli kar 10 brezplačnih glasov pri vsakem glasovanju in s tem imeli kar desetkrat več glasov kot drugi uporabniki.

Aplikacija je preprosta za uporabo in na enem mestu ponuja informacije, interakcijo ter posebne vsebine, kot je VOYO VIP, kjer bodo vsi naročniki VOYO našli igre, kvize in ekskluzivne vsebine.

Prenesite si aplikacijo in spremljajte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri.

Kdo so otočani prve sezone Otok ljubezni Adria?

Mili

Mili je stara 26 let, prihaja iz Smedereva in je po poklicu hostesa. Živi v Črni gori in zase pravi, da je zelo samostojna. Ukvarja se s fitnesom, ki jo je preoblikoval tako fizično kot tudi psihično. Je veganka, obožuje glasbo in ples ter meni, da je njena največja vrlina vztrajnost. Poleg treningov in preizkušanja novih veganskih receptov se Mili ukvarja tudi s tekom in branjem knjig.

Drina

Drina prihaja iz Čačka, a živi v Beogradu in želi delati kot kostumografinja. Je iskreno in radovedno dekle pustolovskega duha. 22-letnica ima zelo rada umetnost, rada riše in slika, ukvarja pa se tudi z gimnastiko. Po naravi je karizmatična, izžareva pozitivno energijo in verjame, da lahko zelo hitro začuti energijo druge osebe.

Lara

Lara je stara 19 let, prihaja iz Beograda in pravi, da je zelo samozavestna. Obožuje potovanja, potapljanje, smučanje in rolanje, osem let pa je igrala tudi košarko. Ima odličen smisel za humor in se ne boji novih izzivov.

Loren

28-letnica prihaja iz Sydneyja in je lastnica kreativne agencije. Močno je povezana s svojimi hrvaškimi koreninami, zaradi nomadskega načina življenja pa pogosto potuje med Avstralijo in Evropo. Je ambiciozna, vedra, navihana in impulzivna, obožuje adrenalin in se ne boji nepredvidljivih odločitev. Ko se za nekaj odloči, težko odneha.

Tara

23-letna Kanadčanka Tara, po rodu iz Teslića, obožuje potovanja, pustolovščine in spoznavanje novih ljudi. Je duhovita, spontana in intuitivna, zase pa pravi, da ima veliko osebnost in še večji ego. Težko prizna, kadar nima prav, hkrati pa zelo hitro začuti, ko je z nekom nekaj narobe. Plesala je balet in folkloro, rada ima zgodovino in sociologijo, govori več jezikov in, kot pravi sama, hobije menja vsake tri dni.

Gašper

Gašper je star 28 let, prihaja iz Ljubljane in dela kot višji vodja trgovine ter osebni trener. Je nekdanji profesionalni košarkar s sedmimi leti profesionalne kariere za seboj, šport pa je še danes velik del njegovega življenja. Je samozavesten, odprt, družaben in zelo telesno aktiven, ženske pa ga pogosto opisujejo kot pravega gentlemana.

Anthony

22-letni Anthony prihaja iz Londona in je po poklicu varnostnik. Nekdanji britansko-srbski košarkar, visok kar 2,03 metra, je pred profesionalno kariero na Kitajskem dve leti in pol igral košarko v ZDA. Je ambiciozen, duhovit, samozavesten in izrazito ciljno usmerjen, prepotoval pa je že več kot polovico sveta. Je neposreden in rad prevzame vlogo vodje, čeprav priznava, da je lahko včasih precej sarkastičen.

Robi

26-letni Robi prihaja iz Zaprešića in dela kot vodja padel centra. Opisuje se kot staro dušo v mladem telesu, saj bolj kot ekstravagantne zmenke ceni sprehod, pogovor in smeh z osebo, ki jo ima rad. Pred kratkim je končal svojo edino resno zvezo, ki je trajala skoraj štiri leta. Išče ženstveno, fit in zvesto žensko, ki ima enake vrednote kot on.

Valentin

24-letnik prihaja iz Novega Sada in dela kot model. Je miren, discipliniran in ne mara monotonosti ali nepotrebnega zavlačevanja, verjame pa, da dobro deluje pod pritiskom. Ne zanimajo ga površinske zveze ali odnosi zgolj zato, da ne bi bil sam – pomembna mu je iskrena čustvena povezanost. Privlačijo ga zrele, samozavestne in inteligentne ženske, s katerimi se lahko pogovarja o globljih temah, hkrati pa imajo smisel za humor in sebe ne jemljejo preveč resno.

Vukašin

Vukašin je star 24 let, prihaja iz Zrenjanina in je vplivnež ter podjetnik. Je samozavesten, družaben, neposreden in rad živi v trenutku. Čeprav sam sebe vidi kot mačo tipa, se za sproščenim videzom skriva nežnejša plat. Je trmast, zaščitniški in ne mara občutka, da je odvisen od drugih. Dolgoročno želi doseči finančno neodvisnost ter zgraditi življenje, obdano z družino, prijatelji in pravo partnerico.

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KOMENTARJI2

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09. 09. 2026 11.42
to pa bo pornić v živo. Srbi so poznati po narcisidnosti, lepih ženskah in velikanskih penisih. Ne sprašujete me kako vem.
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0 0
Paradox
09. 09. 2026 11.14
Kdo sploh gleda to poneumljanje? Potem pa v naslednjih mesecih beremo "znana slovenska..".
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+3
3 0
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