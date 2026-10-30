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Otok ljubezni Adria

Sta Alja in Anthony predana samo drug drugemu?

Ljubljana, 30. 10. 2026 18.50 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
alja in anthony

Do konca prve sezone ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria nas loči le še teden dni. Zato na današnji petek na VOYO prihaja zadnja lista vročih. Še zadnjič bodo otočani sedli na 'vroči' kavč, voditeljica Dragana Mićalović pa jih bo zaslišala o njihovih odnosih. Kdo je povsem predan drug drugemu in kdo ni iskren?

Le še teden dni in dobili bomo zmagovalca prve sezone šova Otok ljubezni Adria. A še prej je na vrsti zadnja lista vročih, v kateri bodo otočani voditeljici Dragani Mićalović zaupali svoje občutke in razkrili, kakšni so njihovi odnosi.

Čas je za zadnjo listo vročih.
Čas je za zadnjo listo vročih.
FOTO: VOYO

V vili so ostali samo še pari, kdo se že pogovarja o skupni prihodnosti? Kdo je iskren in kdo ne? So odnosi razčiščeni ali je na njih še treba delati? Vse to bodo otočani razkrili na 'vročem' kavču. Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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Kateri ogroženi par naj ostane v vili?

24ur.com Dobili bomo odgovor – koga je izbral Anthony in kdo zapušča vilo?
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