Sta Alja in Anthony predana samo drug drugemu?

Le še teden dni in dobili bomo zmagovalca prve sezone šova Otok ljubezni Adria. A še prej je na vrsti zadnja lista vročih, v kateri bodo otočani voditeljici Dragani Mićalović zaupali svoje občutke in razkrili, kakšni so njihovi odnosi.

V vili so ostali samo še pari, kdo se že pogovarja o skupni prihodnosti? Kdo je iskren in kdo ne? So odnosi razčiščeni ali je na njih še treba delati? Vse to bodo otočani razkrili na 'vročem' kavču. Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.