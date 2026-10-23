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Otok ljubezni Adria

Sta Anja in Gašper 'uradno' par?

Ljubljana, 23. 10. 2026 17.00 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Gašper in Anja

Čas je za novo listo vročih. Ob 20. uri boste na VOYO dobili odgovor tudi na vprašanje, ali sta Anja in Gašper uradno par. Kako na dogajanje v vili gledata Drina in Valentin? Kaj se je zgodilo med Luko in Lidio in kakšna prihodnost čaka samski Laro in Mili? Ne zamudite.

Otočane bo v vili obiskala voditeljica Dragana Mićalović. Prva bosta na vroči stol sedla Anja in Gašper, Slovenca, za katera se zdi, da sta iz dneva v dan bolj zaljubljena. "To, kar sem iskala, sem našla v Gašperju. Zdaj, ko so se stvari umirile, sva vsak dan boljše." Ali to pomeni, da sta Anja in Gašper 'uradno' par in sta vrata zaprla drugim potencialnim povezavam?

Otok ljubezni Adria - Gašper in Anja
Otok ljubezni Adria - Gašper in Anja
FOTO: VOYO

V listi vročih bo Anja razkrila tudi, v kakšnem odnosu je z Mili. Kako na vse skupaj gleda Gašper, ki je bil do nedavnega ujet v ljubezenskem trikotniku? Odgovor prejmete ob 20. uri na VOYO.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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KOMENTARJI2

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Vrana in vrabček
23. 10. 2026 18.04
Seveda bosta - pred kamerami 🙂. Bliža se finale. Zdaj je vse v stilu "vzemi to kar maš, ali pa pojdi domov
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0 0
Nikobikavsnil
23. 10. 2026 17.34
A nista v sorodu?
Odgovori
0 0
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