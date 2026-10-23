Otočane bo v vili obiskala voditeljica Dragana Mićalović . Prva bosta na vroči stol sedla Anja in Gašper , Slovenca, za katera se zdi, da sta iz dneva v dan bolj zaljubljena. "To, kar sem iskala, sem našla v Gašperju. Zdaj, ko so se stvari umirile, sva vsak dan boljše." Ali to pomeni, da sta Anja in Gašper 'uradno' par in sta vrata zaprla drugim potencialnim povezavam?

V listi vročih bo Anja razkrila tudi, v kakšnem odnosu je z Mili. Kako na vse skupaj gleda Gašper, ki je bil do nedavnega ujet v ljubezenskem trikotniku? Odgovor prejmete ob 20. uri na VOYO.

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