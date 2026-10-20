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Otok ljubezni Adria

Sta Anja in Mili zakopali bojno sekiro?

Ljubljana, 20. 10. 2026 12.29 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
mili, anja

Med Anjo in Mili je bilo v zadnjih dneh kar precej napeto. Srbkinja še vedno ni povsem prebolela, da je Gašper po njunem razhodu tako hitro začel zvezo s Slovenko, ki se prav zaradi njenih neprestanih komentarjev v razmerju ne more povsem sprostiti. Po jutranjem zlomu pred dekleti je Anja na večerni zabavi Mili povabila na pogovor.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

V vili je vse od razhoda Mili in Gašperja kar precej napeto. Srbkinja s številnimi komentarji in dejanji še vedno močno vpliva na Slovenca in njegovo novo zvezo. Več kot očitno je jezna, da sta se razšla, in svoja čustva zelo težko skriva. A vsa dekleta so na njeni strani. Kako pa je ob tem Anji, ki je Mili nasledila v Gašperjevem objemu?

Anja je v Gašperjevi postelji nasledila Mili.
Anja je v Gašperjevi postelji nasledila Mili.
FOTO: VOYO

Slovenka se je v novo jutro po napornem večeru prebudila povsem izmučena. V ličilnici je svojim sotekmovalkam priznala, da ji je zelo težko, da nima več energije in da ji je hudo, ker nikogar ne zanima, kako se počuti ona. "Nisem mogla zaspati, saj sem imela občutek, da ne morem dihati," je priznala dekletom.

Dekleta so tolažile Anjo.
Dekleta so tolažile Anjo.
FOTO: VOYO

Nato je ob opisovanju svojih občutkov začela jokati. "V zunanjem svetu, ko nekdo prekine z dekletom, bivše dekle nima nič pri tem, kaj dela z novim dekletom," je dejala, medtem ko se je Mili poleg nje povsem brez slabe vesti ličila. A ko je videla, da je Velenjčanki resnično težko, je šla do nje in jo objela.

Anja je Mili povabila na pogovor.
Anja je Mili povabila na pogovor.
FOTO: VOYO

Mili je nato tudi v izzivu Gašperja tokrat pustila pri miru, na zabavi zvečer pa se je Anja odločila Mili povabiti na pogovor. Odšli sta na teraso, medtem ko ju je Slovenec z zanimanjem opazoval iz paviljona. Dekleti sta se strinjali, da so bili zadnji dnevi naporni za obe. "Vem, kako bi se jaz počutila v tvojem položaju. Vem, da ti je bilo zelo težko," je začela Anja in dodala, da je mogoče izbrala napačne besede v izzivu. Enako je priznala tudi Mili. "Ko gledam za nazaj, se ti opravičujem," je nadaljevala Slovenka, Srbkinja pa je nato priznala, da je vedela, da se bosta razšla.

Anja in Mili sta se opravičili ena drugi.
Anja in Mili sta se opravičili ena drugi.
FOTO: VOYO

Dekleti sta pogovor zaključili z objemom, Mili pa je Anji zatrdila, da do Gašperja ne čuti ničesar več. "Želim vama srečo in upam, da ti ne bo naredil isto, kot je naredil meni. Ne želim, da se pokaže, da je samo še moški, ki vsem počne takšne stvari," je še za konec navrgla. Bo njun odnos v vili zdaj normalen? To bomo videli v prihodnjih epizodah Otoka ljubezni Adria.

Dekleti sta pogovor zaključili z objemom.
Dekleti sta pogovor zaključili z objemom.
FOTO: VOYO
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