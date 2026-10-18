Sta se Mili in Gašper spet poljubljala?

Sta se Mili in Gašper poljubila, ko sta zapustila gugalnico? Tega v oddaji Otoka ljubezni Adria še nismo izvedeli, zato bo današnja epizoda prinesla odgovor na vprašanje, ki zanima številne oboževalce.
Je njun pogovor zgladil vse spore? Bo zdaj Srbkinja prenehala s pikrimi komentarji in se osredotočila na svoj odnos s Stefanom? Kako bodo njena dejanja vplivala na odnos Slovenca in Slovenke? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.
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