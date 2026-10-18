Sta se Mili in Gašper spet poljubljala?

Tik pred zadnjo epizodo liste vročih se je oddaja končala v prav posebnem trenutku. Danes bomo torej izvedeli, ali sta se Mili in Gašper poljubila in kako se bo naprej razvijal njun odnos. Bo po zadnjem pogovoru med njima zdaj vse v redu ali je Srbkinja še vedno jezna nanj? Kako bodo njena dejanja vplivala na Anjo in Gašperja?