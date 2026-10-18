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Otok ljubezni Adria

Sta se Mili in Gašper spet poljubljala?

Ljubljana, 18. 10. 2026 18.11 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
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Tik pred zadnjo epizodo liste vročih se je oddaja končala v prav posebnem trenutku. Danes bomo torej izvedeli, ali sta se Mili in Gašper poljubila in kako se bo naprej razvijal njun odnos. Bo po zadnjem pogovoru med njima zdaj vse v redu ali je Srbkinja še vedno jezna nanj? Kako bodo njena dejanja vplivala na Anjo in Gašperja?

Sta se Mili in Gašper poljubila, ko sta zapustila gugalnico? Tega v oddaji Otoka ljubezni Adria še nismo izvedeli, zato bo današnja epizoda prinesla odgovor na vprašanje, ki zanima številne oboževalce. 

Kako bodo Milijina dejanja vplivala na Anjo in Gašperja?
Kako bodo Milijina dejanja vplivala na Anjo in Gašperja?
FOTO: VOYO

Je njun pogovor zgladil vse spore? Bo zdaj Srbkinja prenehala s pikrimi komentarji in se osredotočila na svoj odnos s Stefanom? Kako bodo njena dejanja vplivala na odnos Slovenca in Slovenke? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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