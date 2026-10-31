Štirje 'bombshelli' složni: Drina in Valentin si ne zaslužita zmage

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Otok ljubezni Adria se približuje koncu in vedno bolj je jasno, kdo lahko računa na zmago in kdo ne. Zadnji štirje 'bombshelli', ki so vstopili v vilo, se zavedajo, da so njihove možnosti povsem minimalne, zato pa imajo svoje favorite. Kot novinci so v šov namreč vstopili kasneje, zato so imeli določene ljudi priložnost že prej videti na kamerah in njihovo mnenje je precej podobno.

Leonarda in Matija sta zadnja vstopila v šov. FOTO: VOYO

Lidia, Stefan, Leonarda in Matija se namreč strinjajo, da si zmage nikakor ne zaslužita Drina in Valentin. Čeprav morda ne dvomijo tako močno v iskrenost njunega odnosa kot tisti, ki so z njima v vili od samega začetka, so prepričani, da je njuna zgodba enostavno preveč popolna. "Mogoče to sploh ni njuna taktika, le da sta ugotovila, da bosta tako lažje zdržala do konca šova," je dejala Lidia, ko je Stefan ob vprašanju Leonarde poudaril, da sta prav onedva največja taktizerja.

Lidia in Stefan sta se v vilo vselila skupaj. FOTO: VOYO

A kdo bi po mnenju bombshellov moral zmagati? "Jaz mislim, da bi bilo bolje, da zmagata Alja in Anthony ali Anja in Gašper," je dejal Matija in obrazložil: "Njihove zgodbe so zgodbe Otoka ljubezni. Imeli so turbulence, vzpone in padce, skušnjave, spore in še vedno so skupaj. Drine in Valentina ni nič ločilo." Tudi Leonarda je na izjavi dejala, da osebe brez napak ne obstajajo in da je pravi partner nekdo, ki ob tebi ostane tudi, ko si v slabi koži. Kaj pa o svoji vezi mislita Drina in Valentin? Preverite na VOYO.

Lidia, Stefan, Leonarda in Matija so složni o favoritih za zmago. FOTO: VOYO