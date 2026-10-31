Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Štirje 'bombshelli' složni: Drina in Valentin si ne zaslužita zmage

Ljubljana, 31. 10. 2026 16.25 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Po nedavnih pogovorih z voditeljico Dragano Mićalović v listi vročih so razjasnjene marsikatere dileme, otočani pa ponosno vstopajo v zadnji teden ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. Kdo bo zmagovalec, bomo izvedeli kmalu, Lidia, Stefan, Leonarda in Matija pa so prepričani, da si tega naziva nikakor ne zaslužita Drina in Valentin.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Otok ljubezni Adria se približuje koncu in vedno bolj je jasno, kdo lahko računa na zmago in kdo ne. Zadnji štirje 'bombshelli', ki so vstopili v vilo, se zavedajo, da so njihove možnosti povsem minimalne, zato pa imajo svoje favorite. Kot novinci so v šov namreč vstopili kasneje, zato so imeli določene ljudi priložnost že prej videti na kamerah in njihovo mnenje je precej podobno.

Leonarda in Matija sta zadnja vstopila v šov.
Leonarda in Matija sta zadnja vstopila v šov.
FOTO: VOYO

Lidia, Stefan, Leonarda in Matija se namreč strinjajo, da si zmage nikakor ne zaslužita Drina in Valentin. Čeprav morda ne dvomijo tako močno v iskrenost njunega odnosa kot tisti, ki so z njima v vili od samega začetka, so prepričani, da je njuna zgodba enostavno preveč popolna. "Mogoče to sploh ni njuna taktika, le da sta ugotovila, da bosta tako lažje zdržala do konca šova," je dejala Lidia, ko je Stefan ob vprašanju Leonarde poudaril, da sta prav onedva največja taktizerja.

Lidia in Stefan sta se v vilo vselila skupaj.
Lidia in Stefan sta se v vilo vselila skupaj.
FOTO: VOYO

A kdo bi po mnenju bombshellov moral zmagati? "Jaz mislim, da bi bilo bolje, da zmagata Alja in Anthony ali Anja in Gašper," je dejal Matija in obrazložil: "Njihove zgodbe so zgodbe Otoka ljubezni. Imeli so turbulence, vzpone in padce, skušnjave, spore in še vedno so skupaj. Drine in Valentina ni nič ločilo." Tudi Leonarda je na izjavi dejala, da osebe brez napak ne obstajajo in da je pravi partner nekdo, ki ob tebi ostane tudi, ko si v slabi koži. Kaj pa o svoji vezi mislita Drina in Valentin? Preverite na VOYO.

Lidia, Stefan, Leonarda in Matija so složni o favoritih za zmago.
Lidia, Stefan, Leonarda in Matija so složni o favoritih za zmago.
FOTO: VOYO
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Anja o načrtih za prihodnost: Mogoče se selim v Ljubljano

Zadovoljna.si To Aljažu in Lini zagotovo ne bo všeč
24ur.com Koga bo izbrala Lidia – Tonija ali Nikolo?
Zadovoljna.si Imamo finalistke, le katera bo prejela zadnjo vrtnico?
24ur.com Nocoj bomo dobili zmagovalca desete sezone Slovenija ima talent
24ur.com Zaključil se je šov Sanjski moški Hrvaške: koga sta izbrala Šime in Miloš?
24ur.com Katere kandidatke so ogrele srca štirih junakov?
24ur.com Tamara ali David? Kdo bo zmagovalec tokratne arene?
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
geemale
31. 10. 2026 16.46
kwa je to bombshell
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
Mama je utrujena, oče se počuti odrinjenega: kako prekiniti začaran krog?
Mama je utrujena, oče se počuti odrinjenega: kako prekiniti začaran krog?
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
zadovoljna
Portal
Udeležila se je gala dogodka, kjer je ukradla vse poglede
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
Tako je videti partner Nine Pušlar
Tako je videti partner Nine Pušlar
vizita
Portal
Živite bolje po 60. letu: preprosti koraki za dolgo življenje
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
cekin
Portal
Pokopališče ni park: globe za kršitve vas lahko presenetijo
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Prepoznate to Bondovo lepotico? Nekoč je obnorela svet, danes pa je žena legendarnega glasbenika
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
dominvrt
Portal
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
okusno
Portal
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
voyo
Portal
Krik 6
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Ko ugasnejo luči
Ko ugasnejo luči
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022