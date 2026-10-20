'Ta pita ima okus po egu in mislim, da moraš pojesti svoj ego'

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Včasih je nekatere stvari težko osebi povedati v obraz - morda nimaš poguma, morda nimaš priložnosti. A v Otoku ljubezni Adria so priložnosti za takšne stvari vsakodnevni izzivi. Zabavne igre se v večini razvijejo v jasno izražanje naklonjenosti med dekleti in fanti, v zadnjem času, ko sta v vili po mnenju mnogih ustvarjena dva pola, pa je na tapeti deklet vedno Gašper.

Gašper je v obraz dobil pito od Anamarije. FOTO: VOYO

Nanj se je v zadnjem izzivu, v katerem so dekleta morala izbrati fanta, s katerim se bodo poljubila, fanta, ki bi ga poročila, in fanta, ki bi mu v obraz vrgla pito, spravila tudi Anamarija. "Mislim, da si ta človek to res zasluži in da je res lačen," je dramatično začela svoj nastop in nadaljevala: "To ima okus po egu. In mislim, da mora ta oseba pojesti svoj ego." Takrat je pito vrgla v Slovenca, svojega nekdanjega fanta zunaj vile.

Anamarija je najprej obrazložila, zakaj bo Gašper dobil njeno pito. FOTO: VOYO

Gašperja njena odločitev ni presenetila, a smetano si je vseeno nekoliko nejevoljno obrisal z obraza. Mu je še katera od deklet povedala svoje? Čigavega poljuba je bil deležen? Ali ga je Mili tokrat pustila pri miru ali je znova izzivala? Preverite v zadnji epizodi na VOYO.

Koliko pit je Gašper dobil v glavo? FOTO: VOYO