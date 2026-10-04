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Otok ljubezni Adria

Tara in Vukašin poustvarila viralno uspešnico Larine kitajščine

Ljubljana, 04. 10. 2026 14.50 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
vukašin

Čeprav sta tako Tara kot tudi Vukašin že pred časom zapustila vilo na Tenerifu, še vedno izredno rada spremljata svoje nekdanje sotekmovalce. Zadnje čase se tudi veliko družita, kar številni oboževalci pozdravljajo, obenem pa svoje sledilce na družbenih omrežjih zabavata tudi s poustvarjanjem viralnih posnetkov iz vile.

"Ni hao voća Lara," je stavek, ki ga ne poznajo le zvesti oboževalci Otoka ljubezni Adria, temveč tudi vsak, ki je v zadnjih tednih le par minut preživel na družbenih omrežjih. Kitajščina najmlajše od tekmovalk in njenega partnerja, ki je nekaj časa živel na Kitajskem, je nasmejala mnoge, prav tako je posnetek postal viralna uspešnica.

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Iz njega sta se pozabavala tudi Vukašin in Tara, nekdanja otočana, ki sta tudi po odhodu iz vile še vedno na tekočem, kaj se dogaja v šovu. Tako sta poustvarila video, v katerem je Tara oponašala Laro, Vukašin pa Anthonyja. Čeprav sta že pred časom zapustila šov, redno spremljata oddaje in navijata za svoje nekdanje sotekmovalce, ki v šovu še vedno iščejo ljubezen in se borijo za glavno nagrado.

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Da sta tudi po odhodu s Tenerifa veliko skupaj, kar pozdravljajo številni oboževalci šova, sta razkrila nedavno, ko je Vukašin na TikToku objavil posnetek, na katerem s Taro v objemu spremljata novo epizodo. Ob pici si vsak večer privoščita gledanje šova, s katerim sta se tudi sama predstavila širši javnosti in si tako nabrala še več sledilcev.

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KOMENTARJI1

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marjanovic.drazen
04. 10. 2026 15.12
Zamisli da se klices Vukasin😂
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