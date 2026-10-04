Tara in Vukašin poustvarila viralno uspešnico Larine kitajščine

"Ni hao voća Lara," je stavek, ki ga ne poznajo le zvesti oboževalci Otoka ljubezni Adria, temveč tudi vsak, ki je v zadnjih tednih le par minut preživel na družbenih omrežjih. Kitajščina najmlajše od tekmovalk in njenega partnerja, ki je nekaj časa živel na Kitajskem, je nasmejala mnoge, prav tako je posnetek postal viralna uspešnica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Iz njega sta se pozabavala tudi Vukašin in Tara, nekdanja otočana, ki sta tudi po odhodu iz vile še vedno na tekočem, kaj se dogaja v šovu. Tako sta poustvarila video, v katerem je Tara oponašala Laro, Vukašin pa Anthonyja. Čeprav sta že pred časom zapustila šov, redno spremljata oddaje in navijata za svoje nekdanje sotekmovalce, ki v šovu še vedno iščejo ljubezen in se borijo za glavno nagrado.

Da sta tudi po odhodu s Tenerifa veliko skupaj, kar pozdravljajo številni oboževalci šova, sta razkrila nedavno, ko je Vukašin na TikToku objavil posnetek, na katerem s Taro v objemu spremljata novo epizodo. Ob pici si vsak večer privoščita gledanje šova, s katerim sta se tudi sama predstavila širši javnosti in si tako nabrala še več sledilcev.