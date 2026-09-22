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Otok ljubezni Adria

Tema enakopravnosti razdelila otočane: V hiši imamo neizobražene fante

Ljubljana, 22. 09. 2026 18.25 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

V vili bo nocoj še vedno odmevala igra številk, ki je pri otočanih sprožila pogovore o dvojnih merilih. Ob 20. uri bodo otočani na VOYO še naprej premlevali, kdo ima prav in kdo ne. Čakali jih bodo tudi novi izzivi, ki bodo odnose še bolj zaostrili.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Tema enakopravnosti je razdelila vilo. "V hiši imamo kar nekaj neizobraženih fantov, ki so dokaj patriarhalni," bo do kolegov oster Valentin. "Fantu čestitajo, punco pa grajajo za isto stvar. Dvojna merila imajo," bo neenakost izpostavila Lara. Kaj iščejo fantje in kaj dekleta? Ne zamudite najnovejše epizode šova Otok ljubezni Adria ob 20. uri na VOYO.

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