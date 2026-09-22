Tema enakopravnosti razdelila otočane: V hiši imamo neizobražene fante

Tema enakopravnosti je razdelila vilo. "V hiši imamo kar nekaj neizobraženih fantov, ki so dokaj patriarhalni," bo do kolegov oster Valentin. "Fantu čestitajo, punco pa grajajo za isto stvar. Dvojna merila imajo," bo neenakost izpostavila Lara. Kaj iščejo fantje in kaj dekleta? Ne zamudite najnovejše epizode šova Otok ljubezni Adria ob 20. uri na VOYO.

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