Težave v raju: Mili zmotila Gašperjeva dejanja

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Med Mili in Gašperjem je že od začetka vse delovalo popolno, a z vsakim dnem se bolje spoznavata. Prvi metuljčki v trebuhu so minili in zaljubljenca zdaj odkrivata tudi napake drug drugega.

Gašper je fantom zaupal, da ga moti Milijino ljubosumje. FOTO: VOYO

Tako denimo Gašperja kar precej moti, kako zelo ljubosumna je Mili, čeprav ji za to ne daje razlogov. "Vprašala me je, koga bi izbral, če ne bi bilo nje, in sem takoj odgovoril, da Aljo. To jo je zmotilo," je fantom med pogovorom v kuhinji zaupal 28-letnik, ki ljubosumja ne mara. "Dvakrat me je to vprašala in vedno sem rekel Alja. Potem mi je rekla, naj bom z njo, če hočem," je še dodal, fantje pa so se strinjali, da je to kar pomemben znak za alarm.

Gašper je po Milijinem mnenju prestopil mejo. FOTO: VOYO

Tudi nov izziv ni naredil velike usluge njunemu odnosu, saj se je Gašper izjemno potrudil za vroči ples okoli vseh deklet. "Si jezna name?" jo je vprašal Slovenec, Mili pa je nato dejala, da ni jezna, le da ji je čudno, da nekaj govori, dela pa potem drugo. Srbkinjo je namreč zmotila situacija z Aljo, ki jo je Gašper izvedel izjemno strastno ter jo celo polizal po vratu. "Tudi Tari ni bilo prijetno ob tvojem plesu," mu je še očitala.

Pogovor med Mili in Gašperjem. FOTO: VOYO

Gašper se je zagovarjal z besedami, da ni prestopil nobene meje. "Nobene nisem poljubil na usta, ker sem vedel, da ti ne bo všeč, ker tudi meni ne bi bilo," je dejal, a Mili ni bila povsem zadovoljna z odgovorom. "Ne razumeš bistva. Nekomu daješ več, nekomu manj," je bila odločna. Slovenec se s tem ni strinjal: "Želel sem biti izviren, a tebi nameniti največ na koncu. O tistem z Aljo pa se mi ne da več pogovarjati. Nič ne želim od nje, samo prijatelja sva."

Mili in Gašper sta zaenkrat rešila svoje težave. FOTO: VOYO