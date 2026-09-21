Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Težave v raju: Mili zmotila Gašperjeva dejanja

Ljubljana, 21. 09. 2026 15.12 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Mili in Gašper sta se pogovorila o dogodku na striptizu.

Mili in Gašper že od prvega trenutka veljata za enega najbolj povezanih parov, a če sta bila prepričana, da ju niti prihodi novih bombshellov ne bodo zamajali, sta se nekoliko zmotila. Prav tako se po prvem tednu metuljčkov v trebuhu, ko je vse delovalo popolno, začenjata bolje spoznavati in drug pri drugem že opažata potencialne napake.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Med Mili in Gašperjem je že od začetka vse delovalo popolno, a z vsakim dnem se bolje spoznavata. Prvi metuljčki v trebuhu so minili in zaljubljenca zdaj odkrivata tudi napake drug drugega.

Gašper je fantom zaupal, da ga moti Milijino ljubosumje.
Gašper je fantom zaupal, da ga moti Milijino ljubosumje.
FOTO: VOYO

Tako denimo Gašperja kar precej moti, kako zelo ljubosumna je Mili, čeprav ji za to ne daje razlogov. "Vprašala me je, koga bi izbral, če ne bi bilo nje, in sem takoj odgovoril, da Aljo. To jo je zmotilo," je fantom med pogovorom v kuhinji zaupal 28-letnik, ki ljubosumja ne mara. "Dvakrat me je to vprašala in vedno sem rekel Alja. Potem mi je rekla, naj bom z njo, če hočem," je še dodal, fantje pa so se strinjali, da je to kar pomemben znak za alarm.

Gašper je po Milijinem mnenju prestopil mejo.
Gašper je po Milijinem mnenju prestopil mejo.
FOTO: VOYO

Tudi nov izziv ni naredil velike usluge njunemu odnosu, saj se je Gašper izjemno potrudil za vroči ples okoli vseh deklet. "Si jezna name?" jo je vprašal Slovenec, Mili pa je nato dejala, da ni jezna, le da ji je čudno, da nekaj govori, dela pa potem drugo. Srbkinjo je namreč zmotila situacija z Aljo, ki jo je Gašper izvedel izjemno strastno ter jo celo polizal po vratu. "Tudi Tari ni bilo prijetno ob tvojem plesu," mu je še očitala.

Pogovor med Mili in Gašperjem.
Pogovor med Mili in Gašperjem.
FOTO: VOYO

Gašper se je zagovarjal z besedami, da ni prestopil nobene meje. "Nobene nisem poljubil na usta, ker sem vedel, da ti ne bo všeč, ker tudi meni ne bi bilo," je dejal, a Mili ni bila povsem zadovoljna z odgovorom. "Ne razumeš bistva. Nekomu daješ več, nekomu manj," je bila odločna. Slovenec se s tem ni strinjal: "Želel sem biti izviren, a tebi nameniti največ na koncu. O tistem z Aljo pa se mi ne da več pogovarjati. Nič ne želim od nje, samo prijatelja sva."

Mili in Gašper sta zaenkrat rešila svoje težave.
Mili in Gašper sta zaenkrat rešila svoje težave.
FOTO: VOYO
Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Mili je v izjavi nato dejala, da Gašper ni razmišljal o tem, kako se bo počutila ona, sam pa je izjavil, da bi se v primeru, da bi mu hotela za takšna dejanja vrniti 'milo za drago', odločil takoj zaključiti njuno zvezo. Kako se bo razvijal njun odnos in kako lahko nanju vplivajo drugi tekmovalci, spremljajte v novih epizodah.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Prvi izpadli otočan: Čutim šok in žalost

Zadovoljna.si Lidija in Alen se selita skupaj, stvari gredo na boljše
24ur.com Borče bo po izzivu Lauri priznal napako
Zvezde plešejo Trdno odločena, da bo naslednjič boljše!
24ur.com VIDEO: Svojo ljubezen sta okronala z zaroko
24ur.com Nataša brez dlake na jeziku: Drugi je prvi 'luzer'
24ur.com David pred prihodom gospodarice Nade: A nas mora biti kaj strah?
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imel je vse, a ene tragedije ni nikoli prebolel: izgubil je sina
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Cindy Crawford izgubila edinega sina
Cindy Crawford izgubila edinega sina
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o vroči usnjeni opravi, v kateri navdušuje pri 48 letih
Velik uspeh Mateja Zemljiča, v Beogradu prevzel prestižno nagrado
Velik uspeh Mateja Zemljiča, v Beogradu prevzel prestižno nagrado
Pri 71 letih ga povezujejo s 40-letnico
Pri 71 letih ga povezujejo s 40-letnico
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
vizita
Portal
Kako magnezij vpliva na delovanje črevesja
Po 50. letu postane ta številka na izvidu pomembnejša, kot si marsikdo misli
Po 50. letu postane ta številka na izvidu pomembnejša, kot si marsikdo misli
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
cekin
Portal
Večina Slovencev pri nakupih dela isto napako. Tudi vi?
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
moskisvet
Portal
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
Hitra hrana brez posledic? Odgovor ni tako preprost
Hitra hrana brez posledic? Odgovor ni tako preprost
Spet usodna 27: smrt zvezdnika obudila srhljiv mit
Spet usodna 27: smrt zvezdnika obudila srhljiv mit
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
dominvrt
Portal
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Leta boste pobirali sladke oranžne sadeže
Leta boste pobirali sladke oranžne sadeže
Imate doma katero od teh stvari? Pred jesenjo je pravi čas, da se jih 'znebite'
Imate doma katero od teh stvari? Pred jesenjo je pravi čas, da se jih 'znebite'
Eno samo jabolko vam lahko uniči celoten zaboj. Poznate ta trik?
Eno samo jabolko vam lahko uniči celoten zaboj. Poznate ta trik?
okusno
Portal
Te palačinke so tako rahle, da se kar topijo v ustih
Ni vam treba v trgovino: iz teh osnovnih sestavin lahko pripravite nešteto kosil
Ni vam treba v trgovino: iz teh osnovnih sestavin lahko pripravite nešteto kosil
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nekoč v mestu Venice
Nekoč v mestu Venice
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961