Tik pred finalom otočane čaka presenečenje

Otočani so se zbudili v zadnje jutro pred velikim finalom. Zadnji dan, ki ga bodo preživeli skupaj, pa jim bo prinesel trenutke, ki se jih prav vsi najbolj veselijo, ko se šov Otok ljubezni Adria zaključi. Na vrsti so romantični zmenki v dvoje in prav posebno presenečenje, ki jih bo zvečer pred spanjem spravilo v solze.