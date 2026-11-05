Tik pred finalom otočane čaka presenečenje

Le še en dan nas loči do trenutka, ko bomo izvedeli, kdo je veliki zmagovalec prve sezone šova Otok ljubezni Adria. Medtem ko čakajo na odločitev gledalcev, pa so se otočani prebudili v še zadnji skupni dan na otoku.
Današnji dan jim bo prinesel romantične zmenke v dvoje, kjer se bodo lahko še bolj spoznali in se pogovorili o načrtih v realnem svetu. Že tako čustven dan pa bo zvečer prinesel še dodatno presenečenje, ki bo finaliste spravilo v solze. Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.
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