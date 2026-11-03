Tik pred finalom se je poslovil še en par

Finalni teden v Otoku ljubezni Adria je še posebej napet, saj vsak trenutek lahko izpade katerikoli od parov. In tako se je to zgodilo tudi tik pred finalom. Veselo vzdušje po večernem šovu talentov je zmotilo sporočilo, da se še en par poslavlja.
Med ogroženimi sta se znašla dva para, ki sta s svojim odnosom najmanj prepričala občinstvo. Gledalci so namreč glasovali, kdo si zasluži mesto v finalu, najmanj glasov pa sta prejela Alja in Anthony ter Leonarda in Matija. Med njimi so nato morali izbrati finalni pari sezone.
Prav vsi so se odločili, da bi v vili želeli zadržati Slovenko in Srba, saj so se z njimi bolj povezali kot z zadnjima bombshelloma. Novinca jih prav tako nista prepričala s svojim odnosom, ki temelji zgolj na prijateljstvu, medtem ko se med Aljo in Anthonyjem že od začetka netijo ljubezenske iskrice.
Leonarda in Matija sta tako tik pred finalom zapustila vilo na Tenerifu, a ob tem nista bila preveč žalostna. "Izkušnja v šovu mi je bila prekrasna. Vsi so bili čudoviti, samo žal mi je, da nisem prej prišla," je povedala Hrvatica, Srb pa je dodal: "Te izkušnje ne morem primerjati z ničimer, kar sem naredil v življenju. Zdaj nimam niti moči, da bi bil žalosten." Kako so se od njiju poslovili ostali otočani? Preverite na VOYO.
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