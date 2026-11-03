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Otok ljubezni Adria

Tik pred finalom se je poslovil še en par

Ljubljana, 03. 11. 2026 21.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Izbirali so med paroma, ki sta najmanj prepričala gledalce.

V vili Otoka ljubezni Adria je vsak dan lahko tvoj zadnji, še posebej v finalnem tednu pa sploh ne veš, kaj pričakovati. Otočane je po večerni zabavi, na kateri so predstavili svoje talente, presenetilo sporočilo, v katerem je pisalo, da mora še en par zapustiti vilo. Med ogroženimi so se znašli Alja in Anthony ter Leonarda in Matija.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Finalni teden v Otoku ljubezni Adria je še posebej napet, saj vsak trenutek lahko izpade katerikoli od parov. In tako se je to zgodilo tudi tik pred finalom. Veselo vzdušje po večernem šovu talentov je zmotilo sporočilo, da se še en par poslavlja.

Otočani so se po večerni zabavi morali posloviti od enega para.
Otočani so se po večerni zabavi morali posloviti od enega para.
FOTO: VOYO

Med ogroženimi sta se znašla dva para, ki sta s svojim odnosom najmanj prepričala občinstvo. Gledalci so namreč glasovali, kdo si zasluži mesto v finalu, najmanj glasov pa sta prejela Alja in Anthony ter Leonarda in Matija. Med njimi so nato morali izbrati finalni pari sezone.

Izbirali so med paroma, ki sta najmanj prepričala gledalce.
Izbirali so med paroma, ki sta najmanj prepričala gledalce.
FOTO: VOYO

Prav vsi so se odločili, da bi v vili želeli zadržati Slovenko in Srba, saj so se z njimi bolj povezali kot z zadnjima bombshelloma. Novinca jih prav tako nista prepričala s svojim odnosom, ki temelji zgolj na prijateljstvu, medtem ko se med Aljo in Anthonyjem že od začetka netijo ljubezenske iskrice.

Vilo sta zapustila Matija in Leonarda.
Vilo sta zapustila Matija in Leonarda.
FOTO: VOYO

Leonarda in Matija sta tako tik pred finalom zapustila vilo na Tenerifu, a ob tem nista bila preveč žalostna. "Izkušnja v šovu mi je bila prekrasna. Vsi so bili čudoviti, samo žal mi je, da nisem prej prišla," je povedala Hrvatica, Srb pa je dodal: "Te izkušnje ne morem primerjati z ničimer, kar sem naredil v življenju. Zdaj nimam niti moči, da bi bil žalosten." Kako so se od njiju poslovili ostali otočani? Preverite na VOYO.

Kako so se od Leonarde in Matije poslovili ostali tekmovalci?
Kako so se od Leonarde in Matije poslovili ostali tekmovalci?
FOTO: VOYO
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov, saj boste prav vi s svojimi glasovi odločili, kateri par bo osvojil 50.000 evrov.

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Otočani ponoči niso spali: kdo si zdaj ne želi otrok?

24ur.com Kateri par bo tik pred finalnim tednom zapustil vilo?
24ur.com Luka ali Mili – koga so izbrali otočani?
24ur.com Kateri ogroženi par naj ostane v vili?
24ur.com V vilo sta vstopila skupaj, zdaj sta jo tudi skupaj zapustila
24ur.com Sta Alja in Anthony predana samo drug drugemu?
24ur.com Kdo zapušča vilo in kdo bo zasedel njihove postelje?
24ur.com Dobili bomo odgovor – koga je izbral Anthony in kdo zapušča vilo?
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