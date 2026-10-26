Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Tisti, ki jo najde, jo lahko odpelje na samo!

Ljubljana, 26. 10. 2026 18.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

V vilo bo vstopila skrivnostna novinka. Fantje se bodo podali v boj - tisti, ki jo prvi najde, ima namreč pravico, da jo prvi odpelje na samo. Kdo bo imel največ sreče? Bo to Luka? Stefan? Ali bo največ sreče pri iskanju imela katera izmed deklet? Ne zamudite ob 20. uri na VOYO.

V novi epizodi ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria bo v vilo na Tenerifu vstopila nova 'bombshell'. Tisti otočan, ki jo bo prvi našel, si bo priboril pravico, da jo prvi odpelje na samo. Fantje in dekleta se bodo podali na iskalno misijo širom vile. Iskali jo bodo tako v hiši kot njeni okolici. Kdo bo pri tem imel največ sreče?

Tisti, ki jo najde, jo lahko odpelje na samo!
Tisti, ki jo najde, jo lahko odpelje na samo!
FOTO: VOYO

Skrivnostna novinka bo medtem gledalcem zaupala, da v šov vstopa z zavedanjem, da bo nekaterim tekmovalcem premešala štrene. Kaj to pomeni za že obstoječe pare? Ne zamudite ob 20. uri na VOYO.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

'Bombshell' Matija ve, kaj hoče, in ne mara igric

Zadovoljna.si Ministrova hči se je zlomila, ko je izvedela resnico
24ur.com V pričakovanju Sanjskega moškega
24ur.com Čas se počasi izteka: kaj bodo naredili samski otočani?
24ur.com Za koga se spet odpirajo vrata skrivne sobe?
24ur.com Anja: Seveda ne bi rada spala sama
24ur.com Kdo si bo priboril imuniteto in kdo zlato podkev?
24ur.com Slovenka ve, koliko je vredna. Bo našla moškega, ki ji bo kos?
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kate Middleton iskreno priznala, kako se počuti, odkar je sin odšel od doma
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala novo frizuro in navdušila z blond barvo las
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
vizita
Portal
Preboj v onkologiji: uspeh cepiva mRNA pri zdravljenju raka
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
cekin
Portal
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
moskisvet
Portal
Je to recept za srečno življenje?
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
dominvrt
Portal
Vse več družin spreminja navade za 1. november. Bi storili enako?
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
okusno
Portal
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
24UR FOKUS
24UR FOKUS
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Krik
Krik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022