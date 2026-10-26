V novi epizodi ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria bo v vilo na Tenerifu vstopila nova 'bombshell'. Tisti otočan, ki jo bo prvi našel, si bo priboril pravico, da jo prvi odpelje na samo. Fantje in dekleta se bodo podali na iskalno misijo širom vile. Iskali jo bodo tako v hiši kot njeni okolici. Kdo bo pri tem imel največ sreče?

Tisti, ki jo najde, jo lahko odpelje na samo!

Skrivnostna novinka bo medtem gledalcem zaupala, da v šov vstopa z zavedanjem, da bo nekaterim tekmovalcem premešala štrene. Kaj to pomeni za že obstoječe pare? Ne zamudite ob 20. uri na VOYO.

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