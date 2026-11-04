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Otok ljubezni Adria

To so finalisti prve sezone Otoka ljubezni Adria!

Ljubljana, 04. 11. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
Alja in Anthony

Šov Otok ljubezni Adria je tik pred koncem in dobili smo štiri finalne pare prve sezone. Za glavno nagrado, laskavi naziv in 50.000 evrov se bodo borili Anja in Gašper, Alja in Anthony, Drina in Valentin ter Mili in Luka. O zmagovalcu pa odločate vi! Glasujte v aplikaciji in podprite svojega favorita.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Pa jih imamo. Po nekaj več kot sedmih tednih, ko smo z njimi odkrivali prve metuljčke v trebuhu, se spoznavali, poljubljali, stiskali in tudi kregali, smo končno dobili finaliste prve sezone ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria! To so Anja in Gašper, Alja in Anthony, Drina in Valentin ter Mili in Luka.

O zmagovalcu pa boste odločili gledalci. Finalno glasovanje v aplikaciji Love Island Adria ravno poteka, glasujete pa lahko le tisti, ki imate VOYO račun in se z njim prijavite v aplikacijo. Svoj glas lahko oddate le še danes do 21. ure zvečer in tako pomagate svojemu favoritu do zmage.

Preberi še Kdo bo zmagovalec Otoka ljubezni Adria? Odločitev je v vaših rokah!
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov, saj boste prav vi s svojimi glasovi odločili, kateri par bo osvojil laskavi naziv in 50.000 evrov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
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Tik pred finalom se je poslovil še en par

24ur.com Kdo bo zmagovalec Otoka ljubezni Adria? Odločitev je v vaših rokah!
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KOMENTARJI2

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PikaNogavicka1234
04. 11. 2026 08.14
Zakaj se ne ukinejo takšne glupe oddaje? Saj to ni gledljivo...dno dna
Odgovori
0 0
misekmali
04. 11. 2026 08.13
Kako so si podobni med seboj. Blond par mi je najbolj kul.
Odgovori
0 0
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