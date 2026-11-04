To so finalisti prve sezone Otoka ljubezni Adria!

Pa jih imamo. Po nekaj več kot sedmih tednih, ko smo z njimi odkrivali prve metuljčke v trebuhu, se spoznavali, poljubljali, stiskali in tudi kregali, smo končno dobili finaliste prve sezone ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria! To so Anja in Gašper, Alja in Anthony, Drina in Valentin ter Mili in Luka.
O zmagovalcu pa boste odločili gledalci. Finalno glasovanje v aplikaciji Love Island Adria ravno poteka, glasujete pa lahko le tisti, ki imate VOYO račun in se z njim prijavite v aplikacijo. Svoj glas lahko oddate le še danes do 21. ure zvečer in tako pomagate svojemu favoritu do zmage.
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