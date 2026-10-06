Toni in Luka zapustila vilo: katerega želite nazaj?

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Dekleta so odločila. Med tremi novimi bombshelli, ki so prispeli v vilo, so za obstoj izbrale Nikolo . Drina , ki je glasovala prva, je svoj glas sicer namenila Luki , Alja in Lara pa Toniju , ki je predvsem z Laro hitro vzpostavil vez. Mili , Alisa in Anja so glasovale za Nikolo, ki je tako prejel večino glasov. A pozor, gledalci imate moč enega od izpadlih dveh bombshellov pripeljati nazaj v vilo.

Skočite na aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), kjer je glasovanje že odprto. Koga bi vrnili v vilo? Simpatičnega 19-letnega Tonija, ki je vsaj eno otočanko že očaral, ali 25-letnega Luko, za katerega je glasovala Drina.

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