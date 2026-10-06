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Otok ljubezni Adria

Toni in Luka zapustila vilo: katerega želite nazaj?

Ljubljana, 06. 10. 2026 20.13 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Toni in Luka

21. epizoda se je na VOYO šele dobro začela, ko je otočane že pretresla nova sprememba. Dekleta so med tremi novimi 'bombshelli' morale izbrati enega, ki bi ga obdržale v vili. Ko so bili glasovi prešteti, je sledilo presenečenje – Toni in Luka sta morala zapustiti vilo. A pozor, zadnjo besedo boste imeli gledalci.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Dekleta so odločila. Med tremi novimi bombshelli, ki so prispeli v vilo, so za obstoj izbrale Nikolo. Drina, ki je glasovala prva, je svoj glas sicer namenila Luki, Alja in Lara pa Toniju, ki je predvsem z Laro hitro vzpostavil vez. Mili, Alisa in Anja so glasovale za Nikolo, ki je tako prejel večino glasov. A pozor, gledalci imate moč enega od izpadlih dveh bombshellov pripeljati nazaj v vilo.

Otok ljubezni Adria - Toni in Luka zapustila vilo.
Otok ljubezni Adria - Toni in Luka zapustila vilo.
FOTO: VOYO

Skočite na aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), kjer je glasovanje že odprto. Koga bi vrnili v vilo? Simpatičnega 19-letnega Tonija, ki je vsaj eno otočanko že očaral, ali 25-letnega Luko, za katerega je glasovala Drina.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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Je v vili prostora za vse tri nove 'bombshelle'?

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KOMENTARJI3

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Druk 89
06. 10. 2026 21.32
Če bi imela malo kmečkega trebuha se nebi rabla prodajat za pravo žensko.
Odgovori
0 0
zani10
06. 10. 2026 21.07
Nobenega
Odgovori
+1
1 0
srecnii
06. 10. 2026 20.55
Ne gledam tv-ja
Odgovori
+1
1 0
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