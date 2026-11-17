Gašper Širovnik je v šov Otok ljubezni Adria vstopil kot edini Slovenec. V vili na Tenerifu je doživel vse - od prve zaljubljenosti do neprijetnega razhoda, nesporazuma med sedanjo in nekdanjo partnerico, na koncu pa skupaj z rojakinjo Anjo Širovnik v superfinalu tekmovanja zasedel drugo mesto. Ne glede na to, da ni zmagal, je našel ljubezen, saj z Velenjčanko načrtujeta skupno življenje, predvsem pa se veselita, da bosta svoj odnos lahko razvijala naprej brez kamer.

'Ko sem vstopil v vilo, sem imel "black out"'

Gašper je v vilo na Tenerifu vstopil kot član prvotne zasedbe, bil je prvi od petih fantov in petih deklet, ki smo jih poznali že pred šovom. Je bil kaj živčen, preden je vstopil v šov? "Dan prej nisem bil nič živčen, minuto do dve pred vstopom pa sem začutil malo živčnosti. Ker sem bil zadnji, mi je to povzročilo še malo živčnosti, in imel sem kar 'black out'," je povedal in dodal, da mu je bil prvi izbor parov, na katerem je izbral Mili precej lažji, ker so dekleta pokazala zanimanje zanj. "Mili je bila takoj moj tip in odločitev mi ni bila težka," je priznal.

Gašper Širovnik iskreno o šovu Otok ljubezni Adria. FOTO: Damjan Žibert

Izziv s kačo: Hotel sem pokazati spoštovanje do Mili in do Anje

A Mili ni bila dekle, s katero je Slovenec zaključil šov. Med njima so se namreč začela pojavljati mala nesoglasja in vedno bolj je ugotavljal, da nista za skupaj, prav tako je v šov takrat vstopila Anja. S Slovenko sta iz prijateljstva postala par, a Srbkinja tega ni preveč dobro sprejela. To se je najbolj videlo na izzivu s kačo, ko je Mili za poljub pod slapom izbrala Gašperja. "Takrat mi je bilo najtežje, ker sem želel tako Mili kot tudi Anji pokazati spoštovanje. Razmišljal sem, kako to izvesti najbolje. Ko me je Mili izbrala, sem ji dal poljub, a nisem se je želel dotikati, Anji pa sem želel dati nekaj več, ker sva bila skupaj v paru in sem z njo želel nekaj več," je razkril svoje razmišljanje o izzivu, ki ga je postavil v sila težak položaj. "Želel sem, da se obe počutita dobro," je dodal.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Gašper Širovnik Damjan Žibert

Gašper Širovnik Damjan Žibert

Gašper Širovnik Damjan Žibert

Gašper Širovnik Damjan Žibert

Gašper Širovnik Damjan Žibert

Gašper Širovnik Damjan Žibert

Gašper Širovnik Damjan Žibert













'Najin otrok je največ jokal, zato sem šel za par ur spat dol na kavč'

V šovu so imeli otočani veliko izzivov in eden od njih je bil tudi starševstvo. Z Anjo sta se po mnenju gledalcev odlično znašla v vlogi mame in očeta, sama pa sta se pri tem naučila pomembne lekcije o tem, kaj pomeni biti starš. "Najin Noa Gašper Jr. je bil kar problematičen, zelo veliko je jokal, še posebej, ko smo šli spat, se je on očitno prebudil. Drugi otroci niso toliko jokali. Zato sem šel z otrokom za par ur spat dol na kavč, da se je Anja malo spočila," je povedal o svoji očetovski vlogi in razkril, zakaj si želi sedem otrok. "Moj oče ima šest otrok, zato sem hotel imeti enega več," se je pošalil in dodal, da na koncu bo verjetno obveljal kompromis, ki sta ga sklenila z Anjo. "Verjetno okoli tri. Mogoče čez kakšne dve leti, treba se je malo umiriti, sam še niti nisem videl novega stanovanja, pa tudi Anja se mora najprej preseliti," je povedal in poudaril še, da se jima nikamor ne mudi.

Zakaj uporablja ličila, se je že navadil pozornosti medijev, kako težek je bil zanj razhod z Mili in zakaj nista za skupaj, kako se je počutil, ko je gledal, da sta se Anja in Mili kregali ter kdaj je začutil, da si s Slovenko želi nekaj več? Zakaj je mislil, da je glavni 'negativec' v vili, je kdaj hotel iti domov in kateri otočan mu je bil v največjo podporo? Vse to je zaupal v POPkastu.