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Otok ljubezni Adria

'V postelji sva počela vse, kar je mogoče'

Ljubljana, 04. 10. 2026 22.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Gašper je priznal, da sta se z Mili že predajala strastem.

Med otočani, ki v hiši prebivajo že skoraj mesec dni, je vedno več potrebe po bližini. Nekateri pogrešajo tudi intimnost, spet drugi se v ljubezenskem šovu, kot je Otok ljubezni Adria, ne bi mogli tako sprostiti, da bi lahko karkoli počeli med rjuhami. Dekleta so med urejanjem načela temo o spolnosti, fantje pa so se v svojem slogu pogovarjali pri zajtrku.

Dekleta so se med jutranjim urejanjem dotaknila pomembne teme - spolnih odnosov v zvezi. "Vam je to pomembno?" je vprašala Loren in pogovor se je začel. Alisa je nato vprašala, kakšno je mnenje deklet. Moraš posteljne aktivnosti preizkusiti preden se podaš v zvezo ali počakati, da si z nekom skupaj? "Počakati moraš dokler ti z osebo ni prijetno," je prepričana Drina. 

Dekleta so se med jutranjim urejanjem dotaknila pomembne teme.
Dekleta so se med jutranjim urejanjem dotaknila pomembne teme.
FOTO: VOYO

Prav tako so nekatere poudarile, da je pomembno do osebe tudi nekaj čutiti. "Jaz ne morem imeti spolnih odnosov kar tako, moram do osebe nekaj čutiti," je rekla Loren, Mili pa se je strinjala. Nato pa je malo zardela in se začela muzati, ko je Drina začela govoriti, da so se nekateri strastem predajali že v vili, medtem ko so poleg njih spali ostali tekmovalci. 

Loren in Roberto se veliko objemata.
Loren in Roberto se veliko objemata.
FOTO: VOYO

Prav tako je z nagajivim vprašanjem, če je tistim, ki še niso imeli posteljnih aktivnosti, težko, ostale malo podražila Loren. Kasneje je na izjavi sicer rekla, da si želi čakati, za razliko od Robreta, ki je priznal, da bi si želel, da bi bilo med njima tudi kaj več intimnosti. "Nimam kaj, moški sam. Nekaj malega čez hlače je bilo," je priznal. 

Gašper je priznal, da sta se z Mili že predajala strastem.
Gašper je priznal, da sta se z Mili že predajala strastem.
FOTO: VOYO

Tudi fantje so imeli nato v kuhinji podoben pogovor. Ko je Anthony rekel, da ne bi mogel početi takšnih stvari v šovu, se je Gašper z njim strinjal. "Tudi jaz ne bi mogel pred kamerami. Moraš počakati do konca," je dejal, nato pa ga je Anthony malo vprašajoče pogledal. Po malo zbadanja in nekakšnih šifriranih signalih o košarki, s kateremi sta otočana želela malo zakriti pogovor o spolnosti, je Gašper priznal, da sta se z Mili strastem predajala že večkrat. "V postelji sva počela vse, kar se lahko v postelji počne," je na izjavi nato suvereno povedal 28-letnik in dodal: "Zelo močno se objemava v postelji. Mogoče največ od vseh."

Gašper in Mili od prvega dne spita skupaj.
Gašper in Mili od prvega dne spita skupaj.
FOTO: VOYO
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