V vili je prostora še za dva nova 'bombshella'

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Po dopoldnevu, polnem smeha in sumljivih dejanj kar štirih otočanov, ki so imeli skrivne naloge, ter nekaj napetih trenutkih med Aljo in Lukom sta vilo na Tenerifu zatresla dva nova tekmovalca. Prvič v sezoni sta vstopila tekmovalka in tekmovalec.

V vili sta vstopila Alisa in Mijo. FOTO: VOYO

Našim otočanom sta se s polnim vedrom piva in šampanjca pridružila Alisa in Mijo. Tekmovalci so ju z navdušenjem pozdravili, seveda pa so jih takoj napadli tudi z vprašanji. Zakaj sta novinca prišla v šov? "Po novo izkušnjo," je priznal Mijo, Alisa pa je dejala, da išče ljubezen, dobro družbo in zabavo.

Mijo je na pogovor najprej povabil Anjo. FOTO: VOYO

Po kratkem spoznavanju vseh pa Mijo ni izgubljal časa. "Anja, mi razkažeš malo vilo?" je prosil Slovenko, ki je z veseljem sprejela povabilo, in čeprav se je na koncu izkazalo, da jo je novinec povabil na pogovor na teraso, je to ni motilo. "Zato smo tu, da se spoznavamo," je dejala Anja, ki je bila vesela, ko je izvedela, da je Mijo od nje starejši.

Alisa je po obeh Lukih na pogovor povabila tudi Stefana. FOTO: VOYO

Pogovor ena na ena si je zaželela tudi Alisa in izbrala je srbskega Luko. Takoj za njim se je pogovarjala s hrvaškim Lukom, nato pa še s Stefanom. Nova bombshella pa sta očitno imela nos za izbiro sogovornikov, saj sta se najbolje ujela s tistimi, ki so trenutno neodločni ali pa celo brez partnerja. Kako bosta novinca premešala štrene v vili? Ne zamudite v prihodnjih epizodah.