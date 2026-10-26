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Otok ljubezni Adria

V vilo prihaja nova tekmovalka: komu bo premešala štrene?

Ljubljana, 26. 10. 2026 08.15 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Kljub temu da se čas za otočane počasi izteka, ljubezenski šov Otok ljubezni Adria vedno znova preseneča. V vilo ni vstopil le eden, temveč kar dva 'bombshella'. Kaj to pomeni za že obstoječe pare? So njihove zveze dovolj trdne, da 'preživijo' to skušnjavo? Ne zamudite nove epizode ob 20. uri na VOYO.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Ne le en bombshell, v včerajšnji epizodi je otočane presenetil prihod kar dveh novih tekmovalcev. Če so 'bombshella' Matijo spoznali tekom dneva, ko je na zmenek izven vile povabil Laro in Aljo, pa jih je skrivnostna tekmovalka presenetila zvečer, ko so se sproščeno pogovarjali in uživali ob bazenu.

V vilo prihaja skrivnostna lepotica.
V vilo prihaja skrivnostna lepotica.
FOTO: VOYO

Sporočilo, da naj se fantje pripravijo za prihod novega dekleta, je prejel Luka. 28-letnik in preostali otočani so bili nad novico presenečeni, saj niso pričakovali, da bosta v vilo vstopila kar dva nova tekmovalca. Kaj prihod skrivnostne lepotice pomeni za že obstoječe pare? So njihove zveze dovolj trdne, da 'preživijo' to skušnjavo?

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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Še bo vroče: v vilo vstopil nov bombshell!

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KOMENTARJI1

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Slash
26. 10. 2026 08.44
Uf, prava Bombschellka!!!
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