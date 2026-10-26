V vilo prihaja nova tekmovalka: komu bo premešala štrene?

Ne le en bombshell, v včerajšnji epizodi je otočane presenetil prihod kar dveh novih tekmovalcev. Če so 'bombshella' Matijo spoznali tekom dneva, ko je na zmenek izven vile povabil Laro in Aljo, pa jih je skrivnostna tekmovalka presenetila zvečer, ko so se sproščeno pogovarjali in uživali ob bazenu.
Sporočilo, da naj se fantje pripravijo za prihod novega dekleta, je prejel Luka. 28-letnik in preostali otočani so bili nad novico presenečeni, saj niso pričakovali, da bosta v vilo vstopila kar dva nova tekmovalca. Kaj prihod skrivnostne lepotice pomeni za že obstoječe pare? So njihove zveze dovolj trdne, da 'preživijo' to skušnjavo?
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