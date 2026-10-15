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Otok ljubezni Adria

V vilo prišla dva nova bombshella, takoj na vrsti nov izbor parov

Ljubljana, 15. 10. 2026 22.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubzeni adria

Za otočane je po večeru, ko so naenkrat kar trije pari razpadli, pester dan. Od ljubezni pod rjuhami do ljubosumja nekdanjih partneric in provokativnih izjav bodočih. A seveda to še ni bilo vse, v vilo sta tik pred zabavo vstopila dva nova bombshella, Lidia in Stefan. Že kmalu po njunem prihodu pa je bil na vrsti nov izbor parov.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Če so otočani v Otoku ljubezni Adria česa navajeni, je to zagotovo tega, da si presenečenja sledijo po tekočem traku. In da se nikoli ne morejo povsem sprostiti. Dramatičen večer, ko so razpadli kar trije pari, je prinesel močna čustva. Gašper je celo snel svoj mikrofon ter se za nekaj minut zaprl v stranišče, čustveni pa so bili tudi ostali.

Dramatično sporočilo, ki je vznemirilo otočane.
Dramatično sporočilo, ki je vznemirilo otočane.
FOTO: VOYO

Po jutru, ko so se nekateri v postelji zbudili sami ali ob osebi istega spola, se je pogovor vrtel okoli posteljnih aktivnosti Alje in Anthonyja ter Drine in Valentina. A takšne zadeve so se kmalu pozabile, saj je sledil izziv, ki je povzročil kar nekaj škodoželjnih komentarjev, grdih pogledov ter provokativnih dejanj.

Sta se Drina in Valentin predajala strastem?
Sta se Drina in Valentin predajala strastem?
FOTO: VOYO

In seveda kljub napornemu dnevu otočanom ni bil podarjen miren večer. Tik pred zabavo sta v vilo vstopila dva nova bombshella. Lidia in Stefan sta prišla samozavestno ter takoj krenila v akcijo. 30-letnica je na pogovor povabila Luko, ki se od veselja kar ni mogel nehati smejati, 24-letnik pa sveže samsko Mili, ki je po dnevu oči, polnih solz, tudi zvečer komaj zadrževala solze.

V šov sta vstopila Lidia in Stefan.
V šov sta vstopila Lidia in Stefan.
FOTO: VOYO

A že kaj kmalu po njunem prihodu je sledilo še eno presenečenje. Luka je na svoj telefon dobil sporočilo, naj se otočani zberejo ob ognju. Sledil je nov izbor parov, ki pa tokrat ni potekal ob prisotnosti voditeljice Dragane Mićalović. Vsa navodila so otočani prejeli na svoje telefone. Prvi je imel možnost izbirati Valentin, saj so ga gledalci izbrali za osebo, ki je najbolj zaljubljena v svojega partnerja. Seveda je izbral Drino.

Na vrsti je bil nov izbor parov.
Na vrsti je bil nov izbor parov.
FOTO: VOYO

Nato so izbirali bombshelli. Najprej Lidia, ki je izbrala Luko, nato Stefan, ki je izbral Mili in na koncu še Anamarija, ki je izbrala Nikolo. Zdaj so bili na vrsti fantje. Anthony je izbral Aljo, Toni kljub številnim nesporazumom Laro, ostali pa sta še Anja in Alisa. Gašper je izbral Slovenko, kar je pomenilo, da Alisa zapušča vilo.

Mili je ob Alisinem slovesu jokala kot dež.
Mili je ob Alisinem slovesu jokala kot dež.
FOTO: VOYO

Njeno slovo je najtežje prenesla Mili, ki so ji po obrazu polzele debele solze in ji celo uničile maskaro. Zanjo so bili zadnji dnevi po težavah z Gašperjem in kasnejšem razhodu izjemno težki, zato jo je odhod prijateljice še bolj prizadel. Slovo je bilo tudi s strani ostalih tekmovalcev, še posebej Anthonyja, zelo čustveno.

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

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Kakšne posledice bodo nosili otočani, ki niso več v paru?

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