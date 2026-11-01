V vilo sta vstopila skupaj, zdaj sta jo tudi skupaj zapustila

Tik pred vstopom v finalni teden je postalo jasno, da bodo o usodi drug drugega odločali tako oni sami kot tudi gledalci. Na zadnji zabavi so otočani izvedeli, da so z izbiro para, ki je najmanj kompatibilen, določenim sotekmovalcem že odprli vrata vile ter jih rahlo pospremili k odhodu domov.
Tako so se na vrhu ogroženih znašli Leonarda in Matija ter Stefan in Lidia. Na nedavni zabavi v stilu noči čarovnic so otočani izvedeli, kako so glasovali, a ne glede na njihovo mnenje, so ključno odločitev podali gledalci. "Matija in Leonarda, osvojila sta največ glasov gledalcev. Lidia in Stefan, to pomeni, da se vajina pot v vili Otoka ljubezni Adria zaključuje," je prebrala Leonarda.
Otočani so se poslovili od tekmovalcev, ki sta v šov vstopila istočasno kot bombshella, zdaj pa sta ga kot (prijateljski) par tudi skupaj zapustila. Komu je bilo najbolj hudo ob slovesu in kako se ju bodo spominjali ostali otočani? Preverite na VOYO.
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