Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

V vilo sta vstopila skupaj, zdaj sta jo tudi skupaj zapustila

Ljubljana, 01. 11. 2026 21.13 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Kako so se od njiju poslovili ostali tekmovaci?

Leonarda in Matija ter Stefan in Lidia so od nedavnega veljali za ogrožena para, njihova usoda v vili pa je bila v rokah gledalcev. A tega niso vedeli, saj je sprva kazalo, da jih bodo izločili glasovi ostalih otočanov. Tik pred finalnim tednom sta se tako poslovila 'bombshella', ki sta v šov vstopila skupaj, zdaj pa sta ga tudi skupaj zapustila.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Tik pred vstopom v finalni teden je postalo jasno, da bodo o usodi drug drugega odločali tako oni sami kot tudi gledalci. Na zadnji zabavi so otočani izvedeli, da so z izbiro para, ki je najmanj kompatibilen, določenim sotekmovalcem že odprli vrata vile ter jih rahlo pospremili k odhodu domov.

Gledalci so odločali med Leonardo in Matijo ter Stefanom in Lidio.
Gledalci so odločali med Leonardo in Matijo ter Stefanom in Lidio.
FOTO: VOYO

Tako so se na vrhu ogroženih znašli Leonarda in Matija ter Stefan in Lidia. Na nedavni zabavi v stilu noči čarovnic so otočani izvedeli, kako so glasovali, a ne glede na njihovo mnenje, so ključno odločitev podali gledalci. "Matija in Leonarda, osvojila sta največ glasov gledalcev. Lidia in Stefan, to pomeni, da se vajina pot v vili Otoka ljubezni Adria zaključuje," je prebrala Leonarda.

Stefan in Lidia sta v vilo vstopila skupaj in jo tudi skupaj zapustila.
Stefan in Lidia sta v vilo vstopila skupaj in jo tudi skupaj zapustila.
FOTO: VOYO

Otočani so se poslovili od tekmovalcev, ki sta v šov vstopila istočasno kot bombshella, zdaj pa sta ga kot (prijateljski) par tudi skupaj zapustila. Komu je bilo najbolj hudo ob slovesu in kako se ju bodo spominjali ostali otočani? Preverite na VOYO.

Kako so se od njiju poslovili ostali tekmovaci?
Kako so se od njiju poslovili ostali tekmovaci?
FOTO: VOYO
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Kateri par bo tik pred finalnim tednom zapustil vilo?

24ur.com Kateri par bo tik pred finalnim tednom zapustil vilo?
24ur.com Toni in Luka zapustila vilo: katerega želite nazaj?
24ur.com Prvi par, ki je zapustil otok: Nisva se ujela
24ur.com Sta imeli Hana in Lara pred finalom že spakirane kovčke?
24ur.com Kdo zapušča vilo in kdo bo zasedel njihove postelje?
Zadovoljna.si Lidija in Alen se selita skupaj, stvari gredo na boljše
24ur.com Anthony predan Lari, a Alja mu je zamajala tla pod nogami
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
zadovoljna
Portal
Nihče ga ni videl sedem let, zdaj je neprepoznaven
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Manekenka znova šokirala: letos se je preobrazila v odsekano roko
Manekenka znova šokirala: letos se je preobrazila v odsekano roko
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
vizita
Portal
To napako pri jemanju zdravil dela ogromno ljudi: posledice so lahko nevarne
Sanje o preminulih: zakaj se pojavljajo in kaj nam sporočajo?
Sanje o preminulih: zakaj se pojavljajo in kaj nam sporočajo?
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
cekin
Portal
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Kaj se je dogajalo tik pred smrtjo legendarnega Miša Kovača?
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Še včeraj lepotica, danes grozljiv prizor – manekenka znova šokirala
Še včeraj lepotica, danes grozljiv prizor – manekenka znova šokirala
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
dominvrt
Portal
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
okusno
Portal
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Zemljo krast
Zemljo krast
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022