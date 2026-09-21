V vilo vstopil trmasti Srb, ki je pripravljen sprejemati kompromise

Luka prihaja iz Srbije in je velik športnik po duši, kar se pozna tudi na njegovem telesu. Prosti čas namenja treningom, teku, pohodništvu in igranju košarke. Govori srbsko, angleško, nemško in nekaj španščine. Zase pravi, da ne želi biti vedno na istem mestu, saj si želi potovati, preizkušati nove stvari in nabirati izkušnje.

Samski je eno leto in tri mesece, v preteklosti pa je imel tri resne zveze. Nikoli ni bil zares zaljubljen v katero od slavnih oseb, a je že iskreno ljubil in se iz vsake zveze nekaj naučil. Sebe vidi kot osebo, ki svoja čustva odkrito izraža in ljubezen izraža predvsem z dejanji in besedami. Zvestoba, prijaznost in iskrenost so mu še posebej pomembne, medtem ko so laganje, prikrivanje stvari in aroganca zanj takojšen alarm za umik.

22-letnik išče žensko, ki je fizično privlačna, zrela, zabavna, empatična in samozavestna, z nekoliko nagajivo oziroma umazano platjo. Všeč mu je odnos, v katerem se lahko oba odprto pogovarjata in razumeta drug drugega, ne mara pa prepiranja ali ljubosumja. Opisuje se kot trmastega in nagnjenega k pretiranemu razmišljanju, vendar pravi, da se ob konfliktu raje pogovori in je pripravljen sklepati kompromise.

V Srbovi ljubezenski zgodbi je tudi nekoliko bolj zanimiv del. Imel je 10–11 spolnih partnerjev in meni, da je 13 ali več zanj 'rdeča zastavica'. Pomembna sta mu kemija in podobna stopnja spolne odprtosti. O spolnem odnosu se brez težav pogovarja in dobro ve, kaj mu je všeč, vendar vztraja, da je čustvena povezanost še vedno pomembna. Nikoli ni skočil med rjuhe že na prvem zmenku, obenem pa pravi, da nima nobenih še neizpolnjenih fantazij.