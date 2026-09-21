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Otok ljubezni Adria

V vilo vstopil trmasti Srb, ki je pripravljen sprejemati kompromise

Ljubljana, 21. 09. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Luka

22-letni Luka prihaja iz Srbije, a trenutno živi v Avstriji. Je sproščen, pustolovskega duha in pozitiven, a čeprav deluje umirjen, je veliko bolj čustven, kot bi ljudje pričakovali. Športnik po duši, dobro govori kar štiri jezike, sam sebe pa opisuje kot človeka, ki se hitro naveliča ostajanja na enem mestu.

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Luka prihaja iz Srbije in je velik športnik po duši, kar se pozna tudi na njegovem telesu. Prosti čas namenja treningom, teku, pohodništvu in igranju košarke. Govori srbsko, angleško, nemško in nekaj španščine. Zase pravi, da ne želi biti vedno na istem mestu, saj si želi potovati, preizkušati nove stvari in nabirati izkušnje.

Luka
Luka
FOTO: VOYO

Samski je eno leto in tri mesece, v preteklosti pa je imel tri resne zveze. Nikoli ni bil zares zaljubljen v katero od slavnih oseb, a je že iskreno ljubil in se iz vsake zveze nekaj naučil. Sebe vidi kot osebo, ki svoja čustva odkrito izraža in ljubezen izraža predvsem z dejanji in besedami. Zvestoba, prijaznost in iskrenost so mu še posebej pomembne, medtem ko so laganje, prikrivanje stvari in aroganca zanj takojšen alarm za umik.

22-letnik išče žensko, ki je fizično privlačna, zrela, zabavna, empatična in samozavestna, z nekoliko nagajivo oziroma umazano platjo. Všeč mu je odnos, v katerem se lahko oba odprto pogovarjata in razumeta drug drugega, ne mara pa prepiranja ali ljubosumja. Opisuje se kot trmastega in nagnjenega k pretiranemu razmišljanju, vendar pravi, da se ob konfliktu raje pogovori in je pripravljen sklepati kompromise.

V Srbovi ljubezenski zgodbi je tudi nekoliko bolj zanimiv del. Imel je 10–11 spolnih partnerjev in meni, da je 13 ali več zanj 'rdeča zastavica'. Pomembna sta mu kemija in podobna stopnja spolne odprtosti. O spolnem odnosu se brez težav pogovarja in dobro ve, kaj mu je všeč, vendar vztraja, da je čustvena povezanost še vedno pomembna. Nikoli ni skočil med rjuhe že na prvem zmenku, obenem pa pravi, da nima nobenih še neizpolnjenih fantazij.

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Luka v vilo ne prihaja samo zaradi slave. Želi si celotne izkušnje od ljubezni, zabave, nečesa popolnoma novega in, seveda, tudi nekaj priljubljenosti. Če bi moral izbirati med pravo ljubeznijo ter denarjem in slavo, bi brez pomisleka izbral ljubezen. Njegova večja življenjska ambicija je pravzaprav precej preprosta: želi postati človek, na katerega se bodo njegova prihodnja družina in prijatelji vedno lahko zanesli.

Čustveno je Luka najbolj ranljiv, ko gre za družino. Bolezen njegovega očeta je bila eden največjih čustvenih udarcev v njegovem življenju in je namesto zagrenjenosti okrepila njegovo vero in upanje. Priznava tudi, da ga je selitev v Avstrijo za nekaj časa pustila precej osamljenega, vendar se je prilagodil, si ustvaril nov krog prijateljev in iz te izkušnje izšel močnejši.

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