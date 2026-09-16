V vilo vstopila tudi neposredna Hrvatica, ki točno ve, kaj si želi

Marija Tereza prihaja iz zelo tradicionalnega, podeželskega okolja na Pelješcu. Odraščala je z bratom in sestro, se igrala v blatu ter preživljala vikende na očetovi kmetiji, obdana s kozami, ovcami in kravami. Hkrati si je vedno želela veliko večje in ustvarjalnejše življenje. Študirala je v Ameriki, vendar se je po samo enem semestru vrnila domov. Ukvarja se z manekenstvom in slikanjem ter pravi, da je najsrečnejša takrat, ko je na snemanju.

Marija Tereza, Otok ljubezni Adria FOTO: VOYO

28-letnica ni bila nikoli v uradni zvezi, a je hodila na zmenke z več ljudmi in imela dva nedefinirana odnosa. Njena prva in najpomembnejša romantična izkušnja se je zgodila v srednji šoli, ko se je močno zaljubila v fanta, s katerim je preživela veliko časa. Njuno razmerje nikoli ni postalo uradno, vendar pravi, da ga je iskreno ljubila in da je bila v tistem obdobju čustveno zaprta za druge ljudi. Sčasoma je on končal njun odnos, saj je raziskoval svojo spolno usmerjenost. Marija to opisuje kot svoj največji ljubezenski zlom, čeprav sta danes še vedno v dobrih odnosih. Od takrat ima Marija veliko bolj jasno predstavo o tem, kaj si želi. Ne zanimajo je površinski ali napol iskreni odnosi, temveč si želi nekoga, ki je zvest, samozavesten, empatičen, odprtega duha in jo iskreno podpira pri njenem življenju. Želi si partnerja, ki je lahko hkrati dober človek in dober bodoči oče, skrbi zase in ima svoje ambicije, obenem pa je nekdo, ki jo bo oboževal. Samozavest in empatija sta lastnosti, ki jo najbolj privlačita.

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Hrvatica je po naravi romantična in naklonjenost izraža s pozornostjo, dejanji, telesnim stikom in kakovostno preživetim časom v dvoje. Pozorna je na malenkosti in enak trud pričakuje tudi v zameno – če mimogrede omeni, da obožuje določeno čokolado, si bo to zapomnila in skrivaj pričakovala, da bo njen partner storil enako. Je tudi zelo zvesta in se močno odzove na nespoštovanje žensk ali na kogarkoli, ki jih poskuša izkoriščati. Čeprav je na začetku lahko sramežljiva in okleva pri prvem koraku, ima presenetljivo drzno plat. Če začuti slabo energijo, je lahko prva v skupini, ki bo nekoga postavila na svoje mesto, saj je ni strah človeka popolnoma izločiti iz svojega življenja. Ko ji je nekdo všeč, se raje poslužuje spontanih, včasih tudi nekoliko smešnih uvodnih stavkov, kot da bi sledila kakšnemu vnaprej pripravljenemu pristopu. Njene romantične izkušnje so morda omejene, njeni standardi pa nikakor ne. Imela je le enega spolnega partnerja in do 28. leta ostala devica. Kot pravi sama, je to nekaj, kar večina ljudi o njej nikoli ne bi uganila, saj si jo pogosto predstavljajo precej drugače. Glede spolnosti je odprtega duha, vendar pred intimnostjo potrebuje močno osebno povezavo. Ne zanimajo je priložnostni spolni odnosi zgolj zaradi zabave.