V vilo že prvi večer vstopil 'bombshell'!

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23-letni Jovan je mlad srbski podjetnik, pustolovec in samooklicani romantik, ki trenutno živi v Dubaju in je odločen, da si bo življenje zgradil po lastnih pravilih. Opisuje se kot družabnega in duhovitega človeka, ki se rad uči novih stvari, potuje in stopa iz svoje cone udobja. Pod samozavestno zunanjostjo pa je zelo čustven in pravi, da je postal veliko bolj izbirčen glede tega, komu dovoli, da se mu približa.
Jovan je samski približno leto in mesec dni ter je imel eno resno zvezo. Resnično zaljubljen je bil dvakrat in pravi, da sta bili njegovi največji napaki v preteklih zvezah čustvena nezrelost in prehitro izkazovanje ranljivosti. Zdaj verjame, da morajo dejanja ustrezati besedam in da si je treba zaupanje prislužiti, ne pa ga jemati za samoumevno.
Ko mu je nekdo všeč, je Jovan velik romantik. Naklonjenost izkazuje z dejanji, pozornostjo in skrbjo, da se njegova partnerica dobro počuti, enak trud pa pričakuje tudi v zameno. Njegova idealna partnerica je ambiciozna, inteligentna, pustolovska, duhovita, odgovorna in čustveno zrela, ima dobro srce in zdrav življenjski slog. Še posebej ga privlačijo samozavest, lep nasmeh in ženska, ki skrbi zase. Najbolj ga odbijajo nespoštovanje, nezrelost, neiskrenost in ljudje, katerih dejanja se ne ujemajo z njihovimi besedami.
"Najpomembneje mi je, da imava s partnerko dobro energijo. Seveda mi mora biti všeč, vendar je ta energija še močnejša. Pri dekletih najprej opazim oči in nasmeh. Verjamem tudi v ljubezen na prvi pogled – če je prisotna tista iskra, ni nobenega vprašanja, to je to," je povedal.
Jovan je izrazito tekmovalen in resnično sovraži poraze. Pravi, da je to še posebej očitno pri izzivih, ko prideta do izraza njegova disciplina in vztrajnost. Prav tako meni, da zna izjemno dobro poslušati in hitro oceniti značaj ljudi, čeprav priznava, da lahko, kadar ga nekdo razočara, postane hladen in se umakne, namesto da bi takoj pokazal, kako se počuti.
Zelo je povezan tudi z družino ter pravi, da imajo njegovi starši in bližnji prijatelji veliko zaslug za to, da podpirajo njegove včasih nore ideje. Veliko vprašanje za Jovana v vili bo, ali si bo samozavestni in ambiciozni pustolovec, ki je vajen imeti nadzor, dovolil postati resnično ranljiv.
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