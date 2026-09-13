V vilo že prvi večer vstopil 'bombshell'!

23-letni Jovan je mlad srbski podjetnik, pustolovec in samooklicani romantik, ki trenutno živi v Dubaju in je odločen, da si bo življenje zgradil po lastnih pravilih. Opisuje se kot družabnega in duhovitega človeka, ki se rad uči novih stvari, potuje in stopa iz svoje cone udobja. Pod samozavestno zunanjostjo pa je zelo čustven in pravi, da je postal veliko bolj izbirčen glede tega, komu dovoli, da se mu približa.

Jovan je samski približno leto in mesec dni ter je imel eno resno zvezo. Resnično zaljubljen je bil dvakrat in pravi, da sta bili njegovi največji napaki v preteklih zvezah čustvena nezrelost in prehitro izkazovanje ranljivosti. Zdaj verjame, da morajo dejanja ustrezati besedam in da si je treba zaupanje prislužiti, ne pa ga jemati za samoumevno.

Ko mu je nekdo všeč, je Jovan velik romantik. Naklonjenost izkazuje z dejanji, pozornostjo in skrbjo, da se njegova partnerica dobro počuti, enak trud pa pričakuje tudi v zameno. Njegova idealna partnerica je ambiciozna, inteligentna, pustolovska, duhovita, odgovorna in čustveno zrela, ima dobro srce in zdrav življenjski slog. Še posebej ga privlačijo samozavest, lep nasmeh in ženska, ki skrbi zase. Najbolj ga odbijajo nespoštovanje, nezrelost, neiskrenost in ljudje, katerih dejanja se ne ujemajo z njihovimi besedami.

"Najpomembneje mi je, da imava s partnerko dobro energijo. Seveda mi mora biti všeč, vendar je ta energija še močnejša. Pri dekletih najprej opazim oči in nasmeh. Verjamem tudi v ljubezen na prvi pogled – če je prisotna tista iskra, ni nobenega vprašanja, to je to," je povedal.