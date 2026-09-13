Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

V vilo že prvi večer vstopil 'bombshell'!

Ljubljana, 13. 09. 2026 21.31 pred 38 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Jovan

Ljubezenski šov Otok ljubezni Adria se je šele dobro začel, dogajanje v vili pa je vse prej kot mirno. Deset tekmovalcev se je med seboj ravno začelo spoznavati, ko jih je presenetil prihod 'bombshella'. Kdo je poskrbel za dodaten dvig temperature na Tenerifu?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Preberi še Se Anthonyjeva zgodba v Otoku ljubezni končuje?

 

Ne zamudite nove epizode v ponedeljek ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

23-letni Jovan je mlad srbski podjetnik, pustolovec in samooklicani romantik, ki trenutno živi v Dubaju in je odločen, da si bo življenje zgradil po lastnih pravilih. Opisuje se kot družabnega in duhovitega človeka, ki se rad uči novih stvari, potuje in stopa iz svoje cone udobja. Pod samozavestno zunanjostjo pa je zelo čustven in pravi, da je postal veliko bolj izbirčen glede tega, komu dovoli, da se mu približa.

'Bombshell' je nov tekmovalec ali tekmovalka, ki nepričakovano vstopi v vilo in lahko premeša že obstoječe pare. 

Otok ljubezni Adria - Jovan
Otok ljubezni Adria - Jovan
FOTO: VOYO

Jovan je samski približno leto in mesec dni ter je imel eno resno zvezo. Resnično zaljubljen je bil dvakrat in pravi, da sta bili njegovi največji napaki v preteklih zvezah čustvena nezrelost in prehitro izkazovanje ranljivosti. Zdaj verjame, da morajo dejanja ustrezati besedam in da si je treba zaupanje prislužiti, ne pa ga jemati za samoumevno.

Ko mu je nekdo všeč, je Jovan velik romantik. Naklonjenost izkazuje z dejanji, pozornostjo in skrbjo, da se njegova partnerica dobro počuti, enak trud pa pričakuje tudi v zameno. Njegova idealna partnerica je ambiciozna, inteligentna, pustolovska, duhovita, odgovorna in čustveno zrela, ima dobro srce in zdrav življenjski slog. Še posebej ga privlačijo samozavest, lep nasmeh in ženska, ki skrbi zase. Najbolj ga odbijajo nespoštovanje, nezrelost, neiskrenost in ljudje, katerih dejanja se ne ujemajo z njihovimi besedami.

"Najpomembneje mi je, da imava s partnerko dobro energijo. Seveda mi mora biti všeč, vendar je ta energija še močnejša. Pri dekletih najprej opazim oči in nasmeh. Verjamem tudi v ljubezen na prvi pogled – če je prisotna tista iskra, ni nobenega vprašanja, to je to," je povedal.

Otok ljubezni Adria - Jovan
Otok ljubezni Adria - Jovan
FOTO: VOYO

Jovan je izrazito tekmovalen in resnično sovraži poraze. Pravi, da je to še posebej očitno pri izzivih, ko prideta do izraza njegova disciplina in vztrajnost. Prav tako meni, da zna izjemno dobro poslušati in hitro oceniti značaj ljudi, čeprav priznava, da lahko, kadar ga nekdo razočara, postane hladen in se umakne, namesto da bi takoj pokazal, kako se počuti.

Zelo je povezan tudi z družino ter pravi, da imajo njegovi starši in bližnji prijatelji veliko zaslug za to, da podpirajo njegove včasih nore ideje. Veliko vprašanje za Jovana v vili bo, ali si bo samozavestni in ambiciozni pustolovec, ki je vajen imeti nadzor, dovolil postati resnično ranljiv.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike Androidov.

otok ljubezni adria voyo

Se Anthonyjeva zgodba v Otoku ljubezni končuje?

24ur.com Zakulisje soočenja: koga so se razveselili in kdo se je s kom rokoval?
24ur.com Dirkača 'iz oči v oči', na večernem spektaklu povedel 'prvi izzivalec'
24ur.com V srbski skupščini znova kaos: dimne bombe in jajca, aktiviran gasilni aparat
24ur.com BIG BROTHER: Vroče! V ljubezenskem gnezdu sta si dala duška!
24ur.com Se Anthonyjeva zgodba v Otoku ljubezni končuje?
24ur.com Modri sedeži, ki so samevali, in navijači, ki raje stojijo
Moskisvet.com Ste slišali, kaj se je dogajalo v zakulisju oddaje Na žaru z Magnificom?
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
11 navad srečnih parov pred spanjem
11 navad srečnih parov pred spanjem
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"
Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"
zadovoljna
Portal
Igralka razkrila, zakaj v javnosti pogosto nosi ruto
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
To je najsrečnejši kraj na svetu
To je najsrečnejši kraj na svetu
vizita
Portal
Ateroskleroza odkrita pri 57 odstotkih zdravih odraslih
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
cekin
Portal
Lahko zaradi objav na TikToku izgubite službo? Primer zaposlene je sprožil burno razpravo
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
moskisvet
Portal
Igralka že sedem let ni bila na zmenku
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Kennedyjeva hči je bila podvržena lobotomiji: pri 23 letih se je njeno življenje za vedno spremenilo
Kennedyjeva hči je bila podvržena lobotomiji: pri 23 letih se je njeno življenje za vedno spremenilo
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
dominvrt
Portal
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Sezona porok
Sezona porok
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951