'Veliko ljudi ni bilo iskrenih glede števila spolnih partnerjev'

"Ljubezen na prvi pogled," je Loren na kratko opisala njuno prvo srečanje in potrdila, kako močna je bila njuna povezanost že od samega začetka. Roberto se je dotaknil komentarjev drugih otočanov, ki so jima med bivanjem v vili pogosto očitali, da sta preveč zaprta vase. "Drugi otočani so nama očitali, da sva preveč zaprta vase, ker sami tega niso doživeli in niso razumeli. Nisva imela nobene strategije ali načrta igre. Mislim, da bi bilo med nama enako, ne glede na to, kje bi se spoznala," je povedal in poudaril, da njun odnos ni bil rezultat taktiziranja.
Med pogovorom sta se dotaknila tudi ene od tem, ki je v vili sprožila številne odzive – števila nekdanjih spolnih partnerjev. Loren je priznala, da med enim od pogovorov ni bila povsem iskrena. "Veliko ljudi ni bilo iskrenih glede števila svojih spolnih partnerjev. Navedla sem višjo številko od dejanske, ker sem mislila, da sem v šovu in da moram tako ravnati," je priznala.
Roberto je razkril, da ga je njen odgovor sprva presenetil. "Število njenih spolnih partnerjev me je presenetilo. Pričakoval sem nižjo številko, zato sem se počutil nekoliko slabo. Pozneje sva se o tem pogovorila in vse razrešila v dveh minutah." Roberto je poudaril tudi, kako pomembna je zanj vera, in se odzval na Valentinove komentarje o njegovih stališčih. "Menim, da Valentin nima prav, ko me je označil za patriarhalnega."
Poleg svoje zveze sta Loren in Roberto spregovorila tudi o odnosih, ki so zaznamovali šov. Roberto je podal precej pesimistično napoved za enega od parov, o katerih se največ govori. "Mislim, da Gašperju in Mili zunaj vile ne bo uspelo." Tudi Loren ni bila zadržana pri komentiranju drugih otočanov. Posebej se je dotaknila odnosa med Drino in Valentinom, saj meni, da med njima ni romantične privlačnosti. "Mislim, da med Drino in Valentinom ni kemije, bolj se mi zdita kot brat in sestra."
Najlepše novice pa sta Loren in Roberto prihranila za pogovor o svoji prihodnosti. Razkrila sta, da se njuna ljubezen ni končala z odhodom iz šova, temveč sta pripravljena na velik skupni korak. "Našla sva stanovanje in živela bova skupaj na Hrvaškem," sta razkrila in potrdila, da nameravata svojo zvezo še naprej graditi tudi daleč stran od kamer. Njuno razmerje je že dobilo tudi podporo družin. "Spoznala je mojo družino in vsi so navdušeni. Jaz sem njeno družino spoznal prek FaceTima," je povedal Roberto.
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