'Veliko ljudi ni bilo iskrenih glede števila spolnih partnerjev'

"Ljubezen na prvi pogled," je Loren na kratko opisala njuno prvo srečanje in potrdila, kako močna je bila njuna povezanost že od samega začetka. Roberto se je dotaknil komentarjev drugih otočanov, ki so jima med bivanjem v vili pogosto očitali, da sta preveč zaprta vase. "Drugi otočani so nama očitali, da sva preveč zaprta vase, ker sami tega niso doživeli in niso razumeli. Nisva imela nobene strategije ali načrta igre. Mislim, da bi bilo med nama enako, ne glede na to, kje bi se spoznala," je povedal in poudaril, da njun odnos ni bil rezultat taktiziranja.

Loren in Roberto FOTO: VOYO

Med pogovorom sta se dotaknila tudi ene od tem, ki je v vili sprožila številne odzive – števila nekdanjih spolnih partnerjev. Loren je priznala, da med enim od pogovorov ni bila povsem iskrena. "Veliko ljudi ni bilo iskrenih glede števila svojih spolnih partnerjev. Navedla sem višjo številko od dejanske, ker sem mislila, da sem v šovu in da moram tako ravnati," je priznala. Roberto je razkril, da ga je njen odgovor sprva presenetil. "Število njenih spolnih partnerjev me je presenetilo. Pričakoval sem nižjo številko, zato sem se počutil nekoliko slabo. Pozneje sva se o tem pogovorila in vse razrešila v dveh minutah." Roberto je poudaril tudi, kako pomembna je zanj vera, in se odzval na Valentinove komentarje o njegovih stališčih. "Menim, da Valentin nima prav, ko me je označil za patriarhalnega."

Loren in Roberto FOTO: VOYO