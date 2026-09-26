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Otok ljubezni Adria

Voditeljica strogo Mili in Gašperju: Naj vaju spomnim, to je Otok ljubezni

Ljubljana, 26. 09. 2026 12.25 pred 39 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

V posebni epizodi ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria je otočane obiskala voditeljica Dragana Mićalović in jih postavila na vroči stol. Voditeljica je med drugim 'okregala' Mili in Gašperja zaradi pomanjkanja zanimanja za vzpostavljanje povezav s preostalimi otočani. "To je le Otok ljubezni," je dejala.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

V vili Otoka ljubezni Adria se odnosi vsakodnevno spreminjajo, prihod novih bombshellov pa vedno odpira možnosti za nove povezave. Kljub temu Mili in Gašper trenutno ne vidita nikogar, s komer bi želela raziskati možnost za kaj več. V pogovoru z Dragano sta razkrila, da ju nove povezave ne zanimajo.

Otok ljubezni Adria - Gašper in Mili
Otok ljubezni Adria - Gašper in Mili
FOTO: VOYO

"Če enega od vaju ne bi bilo tukaj, ali je med otočani kdo, s komer bi želela raziskati povezavo?" je vprašala Dragana. "Mislim, da trenutno ne," je dejal Gašper, Mili pa se je z njim strinjala. "Jaz tudi ne, res. Trenutno se ni pojavil nihče. Morda bi imela drugačno mnenje, če bi me vprašala prvi dan, zdaj pa na nikogar od njih ne morem gledati drugače," je pojasnila Mili.

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Dragano je nato zanimalo, ali sta vsaj dala priložnost kateremu od novih bombshellov, da ju bolje spozna oziroma da onadva spoznata njih. "Ne čutim potrebe po tem. V svojem paru se imam res lepo," je jasno povedala Mili. Na vprašanje, zakaj potem drugim ne dasta priložnosti, je Gašper poudaril, da možnost za pogovor obstaja.

Mili je dodala: "Če se želi kdo pogovarjati z mano, se bom vedno šla pogovarjat z njim, ampak je zaman, če ne začutim ničesar." Na koncu ju je Dragana spomnila na samo bistvo šova. "Moram vaju spomniti na eno stvar, in sicer, da ste v Otoku ljubezni."

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