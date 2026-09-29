Vohanje las, masaža nog, neprijeten objem in 'kako si seksi'

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Alja, Valentin, Lara in Anthony so nič hudega sluteč sedeli v spalnici in se sproščeno pogovarjali, naenkrat pa jih je presenetilo sporočilo. "Gledalci so vas z glasovanjem izbrali za skrivne naloge. Razdelite si naloge in pojdite v akcijo," je pisalo, otočani pa so se popestritve dneva močno razveselili.

Alja, Valentin, Lara in Anthony so dobili skrivne naloge. FOTO: VOYO

Gledalci ste s svojim glasovanjem v aplikaciji izbrali, kateri štirje se morajo spopasti z nalogami, kot so: vsakemu otočanu povej, da je seksi, vsakemu otočanu povohaj lase, objemi otočana, ki ni s teboj v paru, za tako dolgo, da mu postane neprijetno in prepričaj otočana, ki ni s teboj v paru, da ti zmasira nogo, medtem pa spuščaj zapeljive zvoke. Prvo nalogo je dobila Lara, drugo Anthony, tretjo Alja, zadnja pa je ostala Valentinu.

Alja je za objem izbrala Gašperja. FOTO: VOYO

In tako so šli v akcijo. Alja je pokazala svoj igralski talent in v telovadnici odigrala nesrečen padec, pri katerem si je zvila gleženj. Ko ji je Gašper priskočil na pomoč, ga je objela in ga tako dolgo držala v objemu, da mu je postalo neprijetno. S tem pa si ni pridelala le njegovih začudenih pogledov, temveč tudi ljubosumne besede precej presenečene Mili, ki je medtem stala poleg.

Laro je med komentiranjem premagoval smeh. FOTO: VOYO

Tudi Lara se je začela nerodno sprehajati po telovadnici in moškim govoriti, kako so seksi, ko telovadijo. Tako je najprej pohvalila Roberta in Gašperja, nato pa v kuhinji še oba Luka. Sledil je tudi komentar Stefanu. "Lara 007 je nalogo opravila uspešno, ne da bi kdorkoli karkoli posumil," je nato sama sebe pohvalila na izjavi.

Anthony se je naloge lotil taktično. FOTO: VOYO

Nato je šel v akcijo Anthony. Začel je taktično. Najprej je pohvalil Drinin parfum in nato povohal njene lase, nato je povohal Anjo, Laro in Aljo. Da je opravil nalogo, je v kopalnici obiskal še Mili in Loren, tam pa ga je presenetil zelo neprijeten vonj. "Nisem sploh vedel, da lahko ženske tako zasmradijo prostor," je komentiral situacijo.

Valentinu je uspelo prepričati Anjo, da mu zmasira nogo. FOTO: VOYO

Zdaj je bil na vrsti še Valentin. Najprej je poskusil srečo z Mili, a ona ni bila za, da mu zmasira meča. "Si nor?" ga je vprašala in v smehu odšla. Nato je poskusil z Loren, ki je prav tako ni prepričal. Kot zadnjo je na gugalnico povabil Anjo, ki se je najprej upirala. "Veš, kako čudno bo to videti?" ga je vprašala, nato pa je le popustila. Ko se ga je dotaknila, je zastokal, nato pa sta oba planila v smeh. A misija je bila opravljena.

Vsi štirje so uspešno opravili naloge in s tem so vsem otočanom prislužili nagrado. FOTO: VOYO

Prav vsi štirje so, kljub začudenim pogledom in sumljivim komentarjem drugih tekmovalcev, uspeli uspešno opraviti skrivne naloge in s tem so vsem otočanom prislužili nagrado. V vilo sta jim jo prinesla novinca Alisa in Mijo, kar je bilo dodatno presenečenje za vse.