Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Vohanje las, masaža nog, neprijeten objem in 'kako si seksi'

Ljubljana, 29. 09. 2026 16.30 pred 56 minutami 3 min branja 2

Avtor:
K.A.
Alja je za objem izbrala Gašperja.

Zakaj Anthony vsem voha lase in Lara vsem govori, da so seksi? Zakaj je Alja Gašperja tako dolgo objemala, da mu je postalo neprijetno in zakaj je Valentin dekleta prepričeval, da mu zmasirajo noge? To so se spraševali otočani, ko so opazovali svoje sotekmovalce med nenavadnim početjem. Po glasovanju gledalcev so namreč dobili skrivno nalogo.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Alja, Valentin, Lara in Anthony so nič hudega sluteč sedeli v spalnici in se sproščeno pogovarjali, naenkrat pa jih je presenetilo sporočilo. "Gledalci so vas z glasovanjem izbrali za skrivne naloge. Razdelite si naloge in pojdite v akcijo," je pisalo, otočani pa so se popestritve dneva močno razveselili.

Alja, Valentin, Lara in Anthony so dobili skrivne naloge.
Alja, Valentin, Lara in Anthony so dobili skrivne naloge.
FOTO: VOYO

Gledalci ste s svojim glasovanjem v aplikaciji izbrali, kateri štirje se morajo spopasti z nalogami, kot so: vsakemu otočanu povej, da je seksi, vsakemu otočanu povohaj lase, objemi otočana, ki ni s teboj v paru, za tako dolgo, da mu postane neprijetno in prepričaj otočana, ki ni s teboj v paru, da ti zmasira nogo, medtem pa spuščaj zapeljive zvoke. Prvo nalogo je dobila Lara, drugo Anthony, tretjo Alja, zadnja pa je ostala Valentinu.

Alja je za objem izbrala Gašperja.
Alja je za objem izbrala Gašperja.
FOTO: VOYO

In tako so šli v akcijo. Alja je pokazala svoj igralski talent in v telovadnici odigrala nesrečen padec, pri katerem si je zvila gleženj. Ko ji je Gašper priskočil na pomoč, ga je objela in ga tako dolgo držala v objemu, da mu je postalo neprijetno. S tem pa si ni pridelala le njegovih začudenih pogledov, temveč tudi ljubosumne besede precej presenečene Mili, ki je medtem stala poleg.

Laro je med komentiranjem premagoval smeh.
Laro je med komentiranjem premagoval smeh.
FOTO: VOYO

Tudi Lara se je začela nerodno sprehajati po telovadnici in moškim govoriti, kako so seksi, ko telovadijo. Tako je najprej pohvalila Roberta in Gašperja, nato pa v kuhinji še oba Luka. Sledil je tudi komentar Stefanu. "Lara 007 je nalogo opravila uspešno, ne da bi kdorkoli karkoli posumil," je nato sama sebe pohvalila na izjavi.

Anthony se je naloge lotil taktično.
Anthony se je naloge lotil taktično.
FOTO: VOYO

Nato je šel v akcijo Anthony. Začel je taktično. Najprej je pohvalil Drinin parfum in nato povohal njene lase, nato je povohal Anjo, Laro in Aljo. Da je opravil nalogo, je v kopalnici obiskal še Mili in Loren, tam pa ga je presenetil zelo neprijeten vonj. "Nisem sploh vedel, da lahko ženske tako zasmradijo prostor," je komentiral situacijo.

Valentinu je uspelo prepričati Anjo, da mu zmasira nogo.
Valentinu je uspelo prepričati Anjo, da mu zmasira nogo.
FOTO: VOYO

Zdaj je bil na vrsti še Valentin. Najprej je poskusil srečo z Mili, a ona ni bila za, da mu zmasira meča. "Si nor?" ga je vprašala in v smehu odšla. Nato je poskusil z Loren, ki je prav tako ni prepričal. Kot zadnjo je na gugalnico povabil Anjo, ki se je najprej upirala. "Veš, kako čudno bo to videti?" ga je vprašala, nato pa je le popustila. Ko se ga je dotaknila, je zastokal, nato pa sta oba planila v smeh. A misija je bila opravljena.

Vsi štirje so uspešno opravili naloge in s tem so vsem otočanom prislužili nagrado.
Vsi štirje so uspešno opravili naloge in s tem so vsem otočanom prislužili nagrado.
FOTO: VOYO

Prav vsi štirje so, kljub začudenim pogledom in sumljivim komentarjem drugih tekmovalcev, uspeli uspešno opraviti skrivne naloge in s tem so vsem otočanom prislužili nagrado. V vilo sta jim jo prinesla novinca Alisa in Mijo, kar je bilo dodatno presenečenje za vse.

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Gašper priznal, da mu je všeč Anja: Upam, da nisva v sorodu

24ur.com Kmetija: Cela štala – komentatorjem se je pridružila Andrea!
24ur.com Dekleta soočila Blaža: Žal nisi vzpostavil ljubosumja med nami
Zadovoljna.si Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'
24ur.com Je Mišo za vogalom prevaral zaročenko?
24ur.com Gašper priznal, da mu je všeč Anja: Upam, da nisva v sorodu
24ur.com Se Anthonyjeva zgodba v Otoku ljubezni končuje?
24ur.com Anthony predan Lari, a Alja mu je zamajala tla pod nogami
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
29. 09. 2026 17.24
Dno dna ...
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Damjan Murko z družinsko fotografijo navdušil splet
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
zadovoljna
Portal
Nihče ni verjel, da bo trajalo, danes pa praznujeta že drugo obletnico
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
Če želite močnejše noge, ne delajte samo počepov: ta vaja krepi mišice, ki jih pogosto zanemarimo
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
cekin
Portal
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
Toliko boste odšteli za hektar njive ali travnika
Toliko boste odšteli za hektar njive ali travnika
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
moskisvet
Portal
Kupili so nove telefone, dobili pa rabljene: razkrita velika evropska prevara
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev
Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev
Je fluorid v pitni vodi res povezan z jedrskim orožjem?
Je fluorid v pitni vodi res povezan z jedrskim orožjem?
dominvrt
Portal
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
okusno
Portal
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
voyo
Portal
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961