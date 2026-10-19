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Otok ljubezni Adria

Vroči izziv razjezil Gašperja: Do nje sem dobil odpor

Ljubljana, 19. 10. 2026 09.58 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Zadnja oddaja Otoka ljubezni Adria je ponudila vroče dogajanje, saj so otočanke dobile izziv, da otočanom zaplešejo striptiz. Pri tem je imela vsaka svojo taktiko, za svojega partnerja so se seveda najbolj potrudile, prav tako pa so bile neizprosne, ko je bil na vrsti Gašper. Slovenca so si privoščile zaradi dejstva, da uporablja več ličil kot marsikatero dekle.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Po tem, ko so se v eni izmed začetnih epizod z izzivom striptiza najprej spopadli fantje, so številni nestrpno pričakovali, kdaj bodo na vrsti dekleta. Pa smo jih dočakali. Vroči izziv, ki ga je ponudila zadnja oddaja Otoka ljubezni Adria, pa za vse le ni bil tako prijeten, kot bi pričakovali. Gašper v plesu številnih deklet sploh ni mogel uživati, saj so se nanj spravile s prav posebno taktiko.

Lidia je bila prva, ki se je s čopičem spravila na Gašperja.
Lidia je bila prva, ki se je s čopičem spravila na Gašperja.
FOTO: VOYO

Večina deklet je Slovenca malo podražila zaradi dejstva, da pogosto uporablja ličila. Nekatere so tako do njega prišle s čopičem za ličenje, spet druge s šminko. Po izzivu je 28-letnik Anji potarnal, da mu je bilo neprijetno. "Najprej je bilo smešno, potem pa sem imel vsega dovolj zaradi drugih punc in odzivov," je povedal in dodal: "To, kar so počele in kako so se zgoraj norčevale. Vse lahko prenesem, ne razumem pa, zakaj je to tako smešno."

Anja se je za Gašperja zelo potrudila.
Anja se je za Gašperja zelo potrudila.
FOTO: VOYO

Anja se je nato potrudila preusmeriti njegovo pozornost nase. Vprašala ga je, kako se mu je zdel njen ples. "Zame je pomembno samo, da je bilo tebi všeč. Sem bila najboljša?" ga je vprašala. "Ja, seveda," je z nasmehom priznal Gašper in jo stisnil k sebi, Slovenka pa je dodala, da je zelo uživala, saj se je povsem sprostila.

Mili med plesom Gašperju.
Mili med plesom Gašperju.
FOTO: VOYO

Nato sta komentirala še dejanje Gašperjeve nekdanje partnerke Mili. Ona je v izzivu nastopila prva, Slovencu pa ob tem z lisicami priklenila roke na hrbet, potem pa mu zapeljivo dala nogo za vrat. "Si videla, kaj je naredila?" je Anjo vprašal med pogovorom in dejal, da bi se v primeru, da bi ga želela poljubiti, obrnil stran. "Takšen odpor sem v zadnjih dneh dobil od nje, da me boli glava. Ne bom ji rekel, ampak, želim si da me pusti pri miru na izzivih," je dejal. 

Slovencu je zvečer prekipelo.
Slovencu je zvečer prekipelo.
FOTO: VOYO

Tudi Anja je priznala, da se ji to zdi nadležno, Gašper pa je nato še dodal, da je to že preveč. "Lahko to traja dan dva, ne pa več, pa še druga dekleta je potegnila s sabo," je bil jezen. Še več vroče krvi pa so prinesli rezultati izziva, pri katerem so fantom ob plesu merili srčni utrip. Takrat se Ljubljančan ni mogel več zadrževati in je Srbkinji očital, da je otročja. "Dovolj te imam, pusti me pri miru," ji je dejal. Kaj ga je tako razjezilo in ali je bila prav Mili tista, ki je najbolj dvignila njegov srčni utrip? Preverite na VOYO.

28-letnik je Mili očital, da je otročja.
28-letnik je Mili očital, da je otročja.
FOTO: VOYO
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KOMENTARJI3

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ŽigaLausegger
19. 10. 2026 11.25
Kmetija...
Odgovori
0 0
Amor Fati
19. 10. 2026 11.17
Iskreno sem mislil, da je kmetija šov za kmete in kmetice.
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0 0
dinamit
19. 10. 2026 10.58
Ko že pomisliš da nižje ne gre, te ti brezdelneži s zvodniško Pop tv na čelu znova presenetijo
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