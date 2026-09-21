Alja po prvem izboru brez para, a nasmehnila se ji je sreča

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Ko je Anthony izbral Laro in je Alja ostala sama, je vse kazalo na to, da bo Slovenka spakirala kovčke za na letalo in se vrnila v domovino. A prišlo je do preobrata. "Alja, resnično mi je žal, ker je bilo tako hitro in ker nimamo še enega moškega, zato si ostala brez para. Draga Alja, v Otoku ljubezni pa je še vedno prostor zate, zato ostajaš v vili," je na presenečenje mnogih, ki so bili prepričani, da nekdo zapušča otok, povedala voditeljica Dragana Mićalović. A če kdo, je bila s takšnim razpletom najbolj nezadovoljna prav Alja.

Alja ni bila preveč vesela, da je ostala v vili. FOTO: VOYO

Vroča Slovenka, ki je s svojim prihodom v vilo povzročila veliko drame med Laro in Anthonyjem, nad dejstvom, da ostaja v šovu, ni bila pretirano navdušena. "Ne, jaz tako ne morem. Jaz bi šla domov," je bila njena prva reakcija, a Dragana ni popustila. "Dobila si priložnost, da se še vedno boriš za srce enega od fantov. Upam, da naslednjič, ko pridem, ne boš tukaj sama," se je še poslovila voditeljica.

Kot je povedala v izjavi, Anthony zanjo ne obstaja več. FOTO: VOYO

Kako pa je 25-letnica komentirala odločitev, da je 22-letnik ni izbral? "Ponovno se mi je potrdilo, da so moški moški. Bolje, da me ni izbral. Zame zdaj ne obstaja več. Pod to se podpišem, poljubček in čav," je samozavestno povedala na izjavi. Da je resnično jezna, je potarnala tudi Mariji Terezi in dodala, da si nikakor ne želi nič več slišati o drami med Anthonyjem in Laro.

Alja je dekletom priznala, kako se počuti ob ostanku v vili. FOTO: VOYO

Alja je kasneje Mili in Tari priznala, da bi si tudi ona želela, da bi bila z nekom v paru, saj je že od začetka sama. "Želela bi si, da mi nekdo pripravi kosilo in da se malo sprostim. Komaj čakam, da pride kdo nov, ker vem, da ne bom ostala sama," je priznala športnica, ki je razočarana nad otočanom, ki ga je izbrala ob prihodu. "Tega, kar mi je Anthony naredil, enostavno ne dovolim. Govoril mi je eno, naredil drugo. To je zame popolnoma nesprejemljivo," je povedala in dekletoma razkrila, kakšen tip moškega ji je všeč.

Dva novinca sta Aljo takoj zanimala. FOTO: VOYO

A že nov izziv, v katerem so se morali fantje preizkusiti v striptizu, je prinesel novo upanje za Aljo. Vstopila sta dva nova bombshella, dva Luka, za katera se je Slovenka takoj zagrela in se jima brez težav prepustila ob plesu na stolu. "Lepa sta, lepa sta, lepa sta," je navdušeno ponavljala na izjavi. "Zdaj se enostavno ne morem nehati smejati," je še dodala, kasneje pa sta fanta priznala, da je zanju tudi ona ena izmed favoritk.

Alja in Luka sta nov par. FOTO: VOYO