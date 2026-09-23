Vroča igra resnic in laži: kdo je bil pri 16 letih v trojčku?

Marija Tereza je med igro dveh laži in resnice razkrila, da zna molsti krave in koze. Slovenka Alja je delila, da je pet let delala kot kuharica, Mili pa je priznala, da je bila v preteklosti poročena.

Bolj vroča razkritja so prišla s strani fantov – Jovan je nekoč imel spolni odnos z dekletom, medtem ko je poleg njiju spal njegov prijatelj. Slovenec Gašper je imel spolni odnos s poročeno žensko, šarmer Anthony pa je presenetil z razkritjem, da je bil pri 16 letih v trojčku. Kakšni so bili odzivi na priznanja? Preverite na VOYO!

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