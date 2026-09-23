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Otok ljubezni Adria

Vroča igra resnic in laži: kdo je bil pri 16 letih v trojčku?

Ljubljana, 23. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Otočani so se v najnovejši epizodi ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki jo že lahko gledate na VOYO, igrali igro dveh laži in resnice, v kateri je vsak izmed njih podal tri izjave – dve lažni in eno resnično. Igra, s katero so se bolje spoznali, je poskrbela za dvig temperature.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Marija Tereza je med igro dveh laži in resnice razkrila, da zna molsti krave in koze. Slovenka Alja je delila, da je pet let delala kot kuharica, Mili pa je priznala, da je bila v preteklosti poročena.

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

Bolj vroča razkritja so prišla s strani fantov – Jovan je nekoč imel spolni odnos z dekletom, medtem ko je poleg njiju spal njegov prijatelj. Slovenec Gašper je imel spolni odnos s poročeno žensko, šarmer Anthony pa je presenetil z razkritjem, da je bil pri 16 letih v trojčku. Kakšni so bili odzivi na priznanja? Preverite na VOYO!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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