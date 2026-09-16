Vroča Slovenka s poljubi ni nehala, brez besed pustila tudi voditeljico

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. V vili na Tenerifu je bila sinoči temperatura na vrhuncu. Otočani so bili postavljeni pred nov izziv. Čez oči so si morali dati prevezo, nato pa se je začela igra poljubljanja na slepo. Največ akcije je bil deležen Anthony. Prva je prevezo snela in se med otočani sprehodila Lara ter poljub namenila prav njemu. Njun poljub je bil dolg in strasten.

Anthony in Lara med poljubljanjem. FOTO: VOYO

Tudi Anthony je kasneje za svoj poljub izbral Laro, a prava akcija se je začela šele, ko sta v vilo nenapovedano vstopili novinki Hrvatica Marija Terezija in Slovenka Alja. Prav naša otočanka je pokazala, da ni sramežljiva. Anthonyju je namenila dolg in strasten poljub, ki mu ni bilo videti konca. Raven strasti je brez besed in odprtih ust pustila tudi voditeljico šova Dragano Mićalović.

Anthony in Alja med poljubljanjem. FOTO: VOYO

Slovenka pa ni poljubila zgolj Anthonyja. Kdo se je še poljubljal? Kaj ti poljubi pomenijo za nadaljevanje šova? Ne zamudite nove epizode ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.