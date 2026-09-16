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Otok ljubezni Adria

Vroča Slovenka s poljubi ni nehala, brez besed pustila tudi voditeljico

Ljubljana, 16. 09. 2026 08.58 pred 57 minutami 1 min branja 5

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Slovenska 'bombshell' Alja je že nekaj minut po prihodu v vilo poskrbela, da danes o njej govori celotna širša balkanska regija. Lepotica je bila namreč med igro slepih poljubov vse prej kot sramežljiva. S šarmerjem Anthonyjem sta si izmenjala dolg in strasten poljub, ki je brez besed in odprtih ust pustil tudi voditeljico šova Dragano Mićalović.

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V vili na Tenerifu je bila sinoči temperatura na vrhuncu. Otočani so bili postavljeni pred nov izziv. Čez oči so si morali dati prevezo, nato pa se je začela igra poljubljanja na slepo. Največ akcije je bil deležen Anthony. Prva je prevezo snela in se med otočani sprehodila Lara ter poljub namenila prav njemu. Njun poljub je bil dolg in strasten.

Anthony in Lara med poljubljanjem.
Anthony in Lara med poljubljanjem.
FOTO: VOYO

Tudi Anthony je kasneje za svoj poljub izbral Laro, a prava akcija se je začela šele, ko sta v vilo nenapovedano vstopili novinki Hrvatica Marija Terezija in Slovenka Alja. Prav naša otočanka je pokazala, da ni sramežljiva. Anthonyju je namenila dolg in strasten poljub, ki mu ni bilo videti konca. Raven strasti je brez besed in odprtih ust pustila tudi voditeljico šova Dragano Mićalović.

Anthony in Alja med poljubljanjem.
Anthony in Alja med poljubljanjem.
FOTO: VOYO

Slovenka pa ni poljubila zgolj Anthonyja. Kdo se je še poljubljal? Kaj ti poljubi pomenijo za nadaljevanje šova? Ne zamudite nove epizode ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Preberi še Kdo je Slovenka, ki bo v Otoku ljubezni Adria mešala glave?

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V vilo vstopila tudi neposredna Hrvatica, ki točno ve, kaj si želi

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KOMENTARJI5

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Stinger
16. 09. 2026 09.54
Dajte nehat s temi maloumnimi oddajami, naslovi.... če že, skrijte na 5. podstran. To je samo poneumljanje ljudi, mladine...
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+1
1 0
hapiness
16. 09. 2026 09.41
kaj ste šli? kaj sploh to ku... objavljate. če napišem, da so kvalitetne lepe punce doma, slabe se pa vsepovsod ponujajo pa brišete komentar! joj joj kam gre ta družba...
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+2
2 0
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