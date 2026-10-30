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Otok ljubezni Adria

Vroči Slovenki nista pokazali sramu: 'Mama, oprosti'

Ljubljana, 30. 10. 2026 07.58 pred 54 minutami 2 min branja 4

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Vroč poročni izziv je v vili Otoka ljubezni Adria dvignil temperaturo. Otočani so si na poseben način obljubili večno zvestobo – manjkale niso penina, torta in udobna postelja za prvo poročno noč. Tekmovalci in tekmovalke so znova dokazali, da niso sramežljivi.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Prva sta se na poročni poligon, kjer se je par najprej spustil v bazen penine, nato na drsečem plesišču zaplesal prvi ples, z zobmi v torti našel ključ do apartmaja in na koncu pokazal, kakšne gibe pozna v postelji, podala Drina in Valentin, ki sta na zabaven način odprla izziv. Več strasti sta pokazala sveže zaljubljena Mili in Luka, sledil je slovenski par Anja in Gašper.

Anja in Gašper sta pokazala svoje gibe v postelji.
Anja in Gašper sta pokazala svoje gibe v postelji.
FOTO: VOYO

Slovenca sta že na drsečem plesišču pokazala, da nista sramežljiva, za pravi dvig temperature pa sta poskrbela na postelji, kjer je svoje gibe najprej pokazala Anja, nato pa je vajeti prevzel Gašper. Preostali otočani so ju ob vročih prizorih glasno podpirali.

Največjo konkurenco slovenskemu paru sta predstavljala Alja in Anthony. Slovenka in Srb sta že pred spustom v penino ponudila vroč poljub, na postelji pa dokazala, da je med njima prisotne veliko kemije. "Mama, oprosti," je po koncu dejal Anthony, Alja pa se mu je pri opravičilu pridružila. "Ne glejte, če ste mlajši od 21 let," je Srb v šali še opozoril gledalce.

Anthony in Alja nista bila sramežljiva.
Anthony in Alja nista bila sramežljiva.
FOTO: VOYO

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KOMENTARJI4

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Sanski Most BIH
30. 10. 2026 08.53
Takemu se rece vecno samski
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0 0
?iro123
30. 10. 2026 08.47
Noben jo ni hotu ruknat un jo je komej
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0 0
DarkPhoenix
30. 10. 2026 08.46
Ponos staršev 🫣🤣🤣
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0 0
Korošec77
30. 10. 2026 08.22
Pa dobro kaj vi imate to por.nografsko stran ali kaj? Ne ni jih sram in to veste, ker v takih oddajah nastopa bolj kot ne socialno dno, ampak da ste medi.ji tako nizkotni in prostaki, to pa je lahko sram tudi vas.
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