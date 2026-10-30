Vroči Slovenki nista pokazali sramu: 'Mama, oprosti'

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Prva sta se na poročni poligon, kjer se je par najprej spustil v bazen penine, nato na drsečem plesišču zaplesal prvi ples, z zobmi v torti našel ključ do apartmaja in na koncu pokazal, kakšne gibe pozna v postelji, podala Drina in Valentin , ki sta na zabaven način odprla izziv. Več strasti sta pokazala sveže zaljubljena Mili in Luka , sledil je slovenski par Anja in Gašper .

Slovenca sta že na drsečem plesišču pokazala, da nista sramežljiva, za pravi dvig temperature pa sta poskrbela na postelji, kjer je svoje gibe najprej pokazala Anja, nato pa je vajeti prevzel Gašper. Preostali otočani so ju ob vročih prizorih glasno podpirali.

Največjo konkurenco slovenskemu paru sta predstavljala Alja in Anthony. Slovenka in Srb sta že pred spustom v penino ponudila vroč poljub, na postelji pa dokazala, da je med njima prisotne veliko kemije. "Mama, oprosti," je po koncu dejal Anthony, Alja pa se mu je pri opravičilu pridružila. "Ne glejte, če ste mlajši od 21 let," je Srb v šali še opozoril gledalce.