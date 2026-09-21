'Vsak dan želijo drugo, a mora biti devica'

Medtem ko bodo odzivi nekaterih tekmovalcev in tekmovalk polni razumevanja, bo igra številk pri drugih zbudila negativne občutke. "Čez mejo je, če ima dekle več kot 10 spolnih partnerjev," bo mnenja Gašper, njegova Mili pa: "Vsak dan želijo drugo dekle, a njihova punca mora biti devica." Svoje občutke glede rezultatov bo imel tudi Roberto, ki se bo pogovoril s svojo Loren.

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