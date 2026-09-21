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Otok ljubezni Adria

'Vsak dan želijo drugo, a mora biti devica'

Ljubljana, 21. 09. 2026 18.50 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Ob 20. uri bo na VOYO napeto. Otočani bodo postavljeni pred novo igro, ki bo med drugim razkrila število poljubov, spolnih partnerjev in laži otočanov ter otočank. Kdo bo šokiran? Kdo prizadet? Komu se bo vse skupaj zdelo smešno in kateri par se bo moral po koncu igre pogovoriti?

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Medtem ko bodo odzivi nekaterih tekmovalcev in tekmovalk polni razumevanja, bo igra številk pri drugih zbudila negativne občutke. "Čez mejo je, če ima dekle več kot 10 spolnih partnerjev," bo mnenja Gašper, njegova Mili pa: "Vsak dan želijo drugo dekle, a njihova punca mora biti devica." Svoje občutke glede rezultatov bo imel tudi Roberto, ki se bo pogovoril s svojo Loren.

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KOMENTARJI6

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zurc
21. 09. 2026 19.52
to danes kirurgi obnovijo ,je kot nova
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
21. 09. 2026 19.26
Kaj za ene šizofrene oddaje je to?
Odgovori
+1
1 0
papaleja .
21. 09. 2026 19.11
S takimi oddajami poneumlate mladino!!!!
Odgovori
+5
5 0
Amor Fati
21. 09. 2026 18.59
Neprebavljivo.
Odgovori
+3
4 1
TheJuniKorn
21. 09. 2026 18.58
Prosim, da vsi, ki to RES gledate, temu komentarju namenite minus!?
Odgovori
+4
6 2
Artechh
21. 09. 2026 18.54
Ko ima zenska preference je to normalno, ko jih ma moski je pa…. 🤣🤣. Lepo da se med moskimi vraca trend nazaj da ne zelijo novodobnih lajdr
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+1
2 1
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