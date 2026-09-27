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Otok ljubezni Adria

Vsak pogled je lahko usoden

Ljubljana, 27. 09. 2026 18.01 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Nocoj ob 20. uri je na VOYO čas za novo epizodo ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. Kaj otočane čaka nocoj? So se strasti po goreči debati o dvojnih standardih pomirile? Ali Slovenka Anja še vedno razdvaja otočane? So vezi med pari močne ali bi jih lahko prihod nekoga novega razdrl? Ne zamudite.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Bombshelli so zatresli otok. Kdo ima pravo kemijo? Kdo igra dvojno igro? In kateri par je tik pred razhodom? Ne zamudite nove epizode Otoka ljubezni Adria na VOYO. To je ljubezenski šov, kjer je lahko vsak pogled usoden! Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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