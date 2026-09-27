Vsak pogled je lahko usoden

Bombshelli so zatresli otok. Kdo ima pravo kemijo? Kdo igra dvojno igro? In kateri par je tik pred razhodom? Ne zamudite nove epizode Otoka ljubezni Adria na VOYO. To je ljubezenski šov, kjer je lahko vsak pogled usoden! Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.