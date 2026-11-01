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Otok ljubezni Adria

Vsi bombshelli, ki so vstopili v šov: imata Slovenki možnost za zmago?

Ljubljana, 01. 11. 2026 13.29 pred 16 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
Alja, Otok ljubezni Adria

Ljubezenski šov Otok ljubezni Adria se približuje koncu, saj danes otočani vstopajo v finalni teden. Med potencialnimi zmagovalci so še vedno kar trije Slovenci, a tokrat smo v pregled vzeli tiste, ki so v šov vstopili kot bombshelli. In verjeli ali ne, številnim se nikakor ni uspelo obdržati, le dve Slovenki sta pri tem izjema.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Le še nekaj dni nas loči do zadnjega dejanja prve sezone ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. Kdo bo zmagovalec, bo torej jasno zelo kmalu, tik pred vstopom otočanov v finalni teden pa smo se odločili spomniti vseh, ki so v šov vstopili kot bombshelli.

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

Naloga 'novincev' je pogosto prav to, da že nekoliko povezane pare poskusijo razbiti, se z njimi povezati in tako dlje ostati v šovu. Sila nehvaležna vloga in marsikdo je prav zato hitreje izpadel iz šova. Trenutno imamo v šovu resda več bombshellov kot članov 'prvotne' zasedbe, ki je vstopila v šov, a njihove možnosti so zelo različne.

Kdo vse je bil bombshell?

Že prvi dan šova je v šov poleg petih deklet in petih fantov vstopil še en dodatni tekmovalec. Jovan se je trudil, prevzel dekle prijatelju, nato pa se v par podal z 'novinko' Marijo Terezo. Z njo je kasneje tudi zapustil šov, saj njuno razmerje ni prepričalo gledalcev.

Otok ljubezni Adria - Marija Tereza in Jovan
Otok ljubezni Adria - Marija Tereza in Jovan
FOTO: VOYO

Marija Tereza je v šov vstopila precej na začetku, skupaj s Slovenko Aljo. A za razliko od Hrvatice je Alja še vedno v vili. Njena ljubezenska pot je bila polna vzponov in padcev, a na koncu ji je uspelo in je trenutno v paru z Anthonyjem, s katerim si je želela poskusiti vse od vstopa v šov. Prav ona je zaradi svoje močne povezanosti s Srbom možna kandidatka za zmago.

Otok ljubezni Adria - Anja in Alja
Otok ljubezni Adria - Anja in Alja
FOTO: VOYO

Po njunem prihodu je sledil vstop dveh Lukov, enega iz Hrvaške in enega iz Srbije. Tekmovalci so ju začeli ločevati po starosti in trenutno je v šovu ostal le eden od njiju. Hrvat oziroma Luka starejši je imel podobno kot Alja v šovu precej zanimivo pot, trenutno pa je v paru z Mili. Čeprav ima tudi Luka možnosti za zmago, pa številni, še najbolj pa njuni sostanovalci, močno dvomijo v pristnost njunega odnosa.

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Nato je v vilo vstopila Anja. Odločna Slovenka z jasnim ciljem, da bo dobila par. Velenjčanka se je kmalu znašla v paru s Stefanom, ki je v šov prav tako vstopil kot bombshell le nekaj dni za njo, a se je njuno razmerje končalo, ko je on zapustil šov po navodilih produkcije. Nato se je znašla v ljubezenskem trikotniku z Mili in Gašperjem, s katerim sta trenutno eden najmočnejših parov v vili. Prav zato ima tudi ona veliko možnosti za zmago.

Otok ljubezni Adria - Anamarija
Otok ljubezni Adria - Anamarija
FOTO: VOYO

Sledili so še vstopi Alise, Mija, Tonija, Nikole, Luke, Anamarije, Lidie in Stefana. Od naštetih so se nekateri obdržali dlje, drugi manj časa. Slovenka Anamarija in Srb Nikola sta denimo šov zapustila zaljubljena in se tudi v realnem življenju odločila nadaljevati zvezo. Mijo je šov zapustil le po nekaj dneh, Luka po nekaj urah. Toni se je na željo gledalcev vrnil v vilo, Alisa pa je kljub temu, da ljubezni ni našla, pustila močen pečat. Trenutno sta v vili še Lidia in Stefan, ki sta po neuspelih poskusih povezav z drugimi otočani zdaj pristala v paru. Njune možnosti za zmago niso preveč obetajoče, saj tudi sama priznavata, da med njima ni več od prijateljstva.

V šov sta vstopila Lidia in Stefan.
V šov sta vstopila Lidia in Stefan.
FOTO: VOYO

Zadnja sta v šov vstopila Matija in Leonarda. Tudi onadva sta poskusila stkati ljubezenske niti s prebivalci vile, a jima prav tako ni uspelo. Zdaj sta skupaj v paru, a njuna povezanost ne obeta preveč zanimivega konca oziroma zmage v velikem finalu.

Leonarda in Matija sta zadnja vstopila v šov.
Leonarda in Matija sta zadnja vstopila v šov.
FOTO: VOYO
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Abica
01. 11. 2026 13.45
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