Za koga se spet odpirajo vrata skrivne sobe?

Zadnji izziv striptiza deklet in merjenja srčnih utripov fantov je že postregel z rezultati, ki so presenetili marsikaterega otočana, obenem pa poskrbeli tudi za nekaj grdih pogledov in jezne besede Slovenca. To pa še ni vse, zmagovalec izziva bo s svojo partnerko dobil priložnost, da noč preživi v skrivni sobi.

Katera dva otočana bosta odšla v skrivno sobo? FOTO: VOYO

Kdo bo vstopil vanjo? Bosta tja res odšla nekdanja partnerja Mili in Gašper? Pa bi v odnosu, kakršnem sta trenutno, sploh želela noč preživeti na samem? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.