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Otok ljubezni Adria

Za koga se spet odpirajo vrata skrivne sobe?

Ljubljana, 19. 10. 2026 18.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Otok ljubezni Adria

Po zadnjem izzivu, v katerem so dekleta plesala striptiz, fantom pa so ob tem merili srčni utrip, bo zmagovalec znova dobil presenečenje. Samo zanj in njegovo dekle se bodo odprla vrata skrivne sobe, tako da bosta lahko noč preživela sama, brez ostalih otočanov. Bosta tam res pristala Mili in Gašper, kot se je pošalil Valentin?

Zadnji izziv striptiza deklet in merjenja srčnih utripov fantov je že postregel z rezultati, ki so presenetili marsikaterega otočana, obenem pa poskrbeli tudi za nekaj grdih pogledov in jezne besede Slovenca. To pa še ni vse, zmagovalec izziva bo s svojo partnerko dobil priložnost, da noč preživi v skrivni sobi.

Katera dva otočana bosta odšla v skrivno sobo?
Katera dva otočana bosta odšla v skrivno sobo?
FOTO: VOYO

Kdo bo vstopil vanjo? Bosta tja res odšla nekdanja partnerja Mili in Gašper? Pa bi v odnosu, kakršnem sta trenutno, sploh želela noč preživeti na samem? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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