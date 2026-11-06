Mili in Luka z 'zadnjim vlakom' v finale

Na VOYO je prišlo zadnje dejanje prve sezone regionalnega šova Otok ljubezni Adria. V finale so se uvrstili štirje pari, med katerimi so tudi trije Slovenci Gašper, Anja in Alja. Kako se bodo odvile zadnje ure v vili? Kateri par bo na koncu zmagal in osvojil 50 tisoč evrov? Dogajanje v živo spremljamo tudi na 24ur.com. Pozor, razkritje vsebine!
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20.48
Drina in Valentin
“Če te ne bi bilo tukaj, se ne bi zaljubil,” je v svojem pismu zapisal Anthony in razkril, kaj vse mu je pri izbranki všeč. “Všeč mi je, ko si zabavna,” je med drugim dejal. “V veliko stvareh sva si podobna,” je v svojem pismu zapisala Drina. “Rada imam, ko si zabaven in ko si čuden in rada imam dejstvo, da te imam rada. Ljubim te.”
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20.43
Alja in Anthony
Naslednja sta bila na vrsti Alja in Anthony. “Če bi mi nekdo pred nekaj tedni dejal, da bom na koncu v paru s tabo, bi mislil, da so nori,” je bil iskren Srb, preden je pohvalil vse atribute svoje izbranke. “Ko si ob meni, želim biti boljša oseba zate. To ni konec, ampak začetek najine zgodbe.” Alja je v svojem pismu priznala, da je brez besed. “Si moški, ki se ne boji pokazati svojih čustev. Skupaj rasteva. Najina pot je kot sestavljanka in veselim se jo sestavljati skupaj.”
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20.35
Anja in Gašper
Svoji pismi sta si prva prebrala Anja in Gašper. Slovenec je priznal, da ji v šovu dolgo ni upal pogledati v oči, saj je v njih videl nekaj več. “Želela si biti z menoj v paru, ko mi je bilo najtežje, četudi si vedela, da to morda ni najboljša stvar za tvojo pot v šovu.” Dodal je, da je lep tako navzven kot navznoter ter da komaj čaka, da stopita v resnični svet in zaživita v dvoje. O iskri, ki je preskočila že na samem začetku, je govorila tudi Anja, ki je hvaležna, da ga je spoznala kot prijatelja in romantičnega prijatelja. “V nekem trenutku se je zdelo, kot da sva sama skupaj proti celemu svetu,” se je spominjala izzivov ter zaključila z besedami: “Resnično te ljubim!”
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20.27
Tekmovalci so se za zadnje dejanje uredili v elegantne oprave
Med pisanjem pisma svoji boljši polovici so otočani skušali na list papirja zapisati vse občutke, misli in želje. Priznali so, da ni bilo lahko.
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20.23
Solze za Anthonyja in Aljo
Srbsko-slovenski par sta obiskali obe mami. Anthonyjeva mama je dejala, da je Alja všeč celotni njegovi družini, ker je iskrena. Pohvale s strani “bodoče tašče” je dobil tudi Anthony, ki je svoji mami zaupal, da bi z Aljo želel delati na komunikaciji in burnih reakcijah. “Mi smo ženske,” mu je namignila.
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20.20
Ponosna tudi Valentinov oče in Drinina mama
Oba starša sta se strinjala, da sta Drina in Valentin našla iskreno ljubezen. Prvo srečanje dveh družin je minilo v dobrem vzdušju. Skupaj so obujali spomine na trenutek, ko je Valentin drastično spremenil svojo pričesko: “Preveč sta simpatična skupaj!”
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20.19
“Na začetku mi nisi bil všeč,”
je bil z Gašperjem iskren Anjin oče in dodal, da se je kasneje njegove mnenje spremenilo. Gašper se je pošalil, da je imela Anja prav, ko je dejala, da je njen oče strog. Šala je padla tudi na račun dejstva, da Anja in Gašper kljub enakemu priimku nista v sorodu.
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20.16
Družini Širovnik na kupu
Slovenski par Anja in Gašper, ki si delita priimek Širovnik, sta se v vili razveselila Anjinega očeta in Gašperjeve mame. “Lepi smo Širovniki,” se je pošalil Anjin oče. “Težko mi je bilo gledati, kako jočeš, je bila z Gašperjem iskrena njegova mama. “Če si srečna z Gašperjem, sem tudi jaz srečen,” je Anji dejal oče.
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20.13
Lukova mama je ‘neizmerno ponosna nanj’
“Vsaka čast,” je Lukova mama opisala sinovo pot v šovu. “Oči ne lažejo. Mili je enostavno dekle - to kar si misli, to tudi pove,” je ocenila sinovo izbranko. Nato je bil čas za druženje.
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20.08
Presenečenj ni konec!
Otočane so v vili presenetili starši - prva sta se svojih mam v solzah razveselila Luka in Mili. “Tako sem jo pogrešal,” čustev ni skrival Luka, Mili pa je bila ob srečanju brez besed. “Težko mi je bilo gledati, ko si bila žalostna in jokala, ko si bila z Gašperjem,” je bila mama iskrena s Srbkinjo. “Luka je čudovit. Lepo te je videti nasmejano,” je še dodala.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.04
Zadnje jutro v vili
“Nenavadno je,” so se strinjali tekmovalci, ki se zadnjih ur v vili zelo veselijo. “Mešanica čustev,” je vse skupaj opisala Drina, Anja in Alja pa sta priznali, da bosta pogrešali urejanje s preostalimi dekleti v sobi za ličenje. “Pogrešala bom Anthonyjevo kavo,” je še dodala Alja.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.01
Striptiz, pita v obraz, glasni spori, krokodilje solze …
… v šovu ni manjkalo dinamičnega dogajanja, od zabavnih in vročih izzivov, do dramatičnih sporov in pretočenih solza pa do nepozabnih trenutkov, ki so navdušili širšo balkansko regijo.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.00
V finalno epizodo nas je popeljala voditeljica Dragana Mićalović, ki nam je predstavila posebno ‘avtohtono’ prebivalstvo Tenerifov - otočane in otočanke! Tako kot v naravi, bo tudi v šovu na koncu lahko zmagal le en par!
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
19.51
Pa začnimo!
Čas je za zadnje dejanje prve sezone regionalnega šova Otok ljubezni Adria, ki ga lahko ekskluzivno gledate na VOYO!
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
19.46
V finalu trije Slovenci
Do konca so se prebili kar trije naši tekmovalci. Gašper in Anja sta boljšo polovico našla drug v drugem, Alja pa se je zaljubila v Srba Anthonyja. V finalu jim družbo dela še srbski tandem Drina in Valentin ter Hrvat Luka, ki je v zadnjih izdihljajih svoj par našel v Srbkinji Mili.
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19.46
Še nekaj minut do začetka
Pred finalno epizodo osvežimo spomin na začetek. 13. septembra smo skupaj z otočani vstopili v luksuzno vilo na Tenerifu, kjer so se zadnja dva meseca pletle ljubezenske zgodbe. Skupaj smo spoznali kar 27 samskih tekmovalcev in tekmovalk iz širše balkanske regije - med njimi tudi štiri Slovence.
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