Mili in Luka z 'zadnjim vlakom' v finale

20.35

Anja in Gašper

Svoji pismi sta si prva prebrala Anja in Gašper. Slovenec je priznal, da ji v šovu dolgo ni upal pogledati v oči, saj je v njih videl nekaj več. “Želela si biti z menoj v paru, ko mi je bilo najtežje, četudi si vedela, da to morda ni najboljša stvar za tvojo pot v šovu.” Dodal je, da je lep tako navzven kot navznoter ter da komaj čaka, da stopita v resnični svet in zaživita v dvoje. O iskri, ki je preskočila že na samem začetku, je govorila tudi Anja, ki je hvaležna, da ga je spoznala kot prijatelja in romantičnega prijatelja. “V nekem trenutku se je zdelo, kot da sva sama skupaj proti celemu svetu,” se je spominjala izzivov ter zaključila z besedami: “Resnično te ljubim!”