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Otok ljubezni Adria
v živo

Mili in Luka z 'zadnjim vlakom' v finale

Ljubljana, 06. 11. 2026 19.43 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
E.M. K.A.
Mili je Luku namignila, da želi biti z njim v zvezi.

Na VOYO je prišlo zadnje dejanje prve sezone regionalnega šova Otok ljubezni Adria. V finale so se uvrstili štirje pari, med katerimi so tudi trije Slovenci Gašper, Anja in Alja. Kako se bodo odvile zadnje ure v vili? Kateri par bo na koncu zmagal in osvojil 50 tisoč evrov? Dogajanje v živo spremljamo tudi na 24ur.com. Pozor, razkritje vsebine!

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20.48

Drina in Valentin

“Če te ne bi bilo tukaj, se ne bi zaljubil,” je v svojem pismu zapisal Anthony in razkril, kaj vse mu je pri izbranki všeč. “Všeč mi je, ko si zabavna,” je med drugim dejal. “V veliko stvareh sva si podobna,” je v svojem pismu zapisala Drina. “Rada imam, ko si zabaven in ko si čuden in rada imam dejstvo, da te imam rada. Ljubim te.”

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20.43

Alja in Anthony

Naslednja sta bila na vrsti Alja in Anthony. “Če bi mi nekdo pred nekaj tedni dejal, da bom na koncu v paru s tabo, bi mislil, da so nori,” je bil iskren Srb, preden je pohvalil vse atribute svoje izbranke. “Ko si ob meni, želim biti boljša oseba zate. To ni konec, ampak začetek najine zgodbe.” Alja je v svojem pismu priznala, da je brez besed. “Si moški, ki se ne boji pokazati svojih čustev. Skupaj rasteva. Najina pot je kot sestavljanka in veselim se jo sestavljati skupaj.”

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20.35

Anja in Gašper

Svoji pismi sta si prva prebrala Anja in Gašper. Slovenec je priznal, da ji v šovu dolgo ni upal pogledati v oči, saj je v njih videl nekaj več. “Želela si biti z menoj v paru, ko mi je bilo najtežje, četudi si vedela, da to morda ni najboljša stvar za tvojo pot v šovu.” Dodal je, da je lep tako navzven kot navznoter ter da komaj čaka, da stopita v resnični svet in zaživita v dvoje. O iskri, ki je preskočila že na samem začetku, je govorila tudi Anja, ki je hvaležna, da ga je spoznala kot prijatelja in romantičnega prijatelja. “V nekem trenutku se je zdelo, kot da sva sama skupaj proti celemu svetu,” se je spominjala izzivov ter zaključila z besedami: “Resnično te ljubim!”

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20.27

Tekmovalci so se za zadnje dejanje uredili v elegantne oprave

Med pisanjem pisma svoji boljši polovici so otočani skušali na list papirja zapisati vse občutke, misli in želje. Priznali so, da ni bilo lahko.

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20.23

Solze za Anthonyja in Aljo

Srbsko-slovenski par sta obiskali obe mami. Anthonyjeva mama je dejala, da je Alja všeč celotni njegovi družini, ker je iskrena. Pohvale s strani “bodoče tašče” je dobil tudi Anthony, ki je svoji mami zaupal, da bi z Aljo želel delati na komunikaciji in burnih reakcijah. “Mi smo ženske,” mu je namignila.

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Spremljajte finalno epizodo Otoka ljubezni Adria na VOYO. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
KOdOvce
06. 11. 2026 20.40
Eksplozivno
Odgovori
+1
1 0
HitriKrtek
06. 11. 2026 20.36
Končno bo tega s**** konec, in ne bo več obupnih nesmiselnih poneumljajočih člankov... ufff hvala!
Odgovori
+5
5 0
Artechh
06. 11. 2026 20.16
Ponosno lahko recem da nisem niti ene minute tega poneumljanja gledal
Odgovori
+11
11 0
Xxdproxx
06. 11. 2026 20.44
jaz sem enkrat, ene 10 min casa sem zabil da sem malo prevrtel eno oddajo. bolje da bi teh 10 minut sedel na skoljki in gledal tiktok
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
06. 11. 2026 19.59
Ne moremo se odločiti kateri od parov je bolj najbol fejk.
Odgovori
+4
4 0
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