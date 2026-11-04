Zadnji izziv in zadnja zabava v vili – kaj čaka otočane?

Medtem ko gledalci glasujete o tem, kateri par si zasluži zmago, finalisti prve sezone Otoka ljubezni Adria preživljajo še zadnje skupne trenutke v vili. Ostala so le še štiri dekleta in štirje fantje, zdaj pa jih čaka še zadnji izziv in zadnja zabava v vili. Bo prinesla kakšno presenečenje?

Otočane čaka še zadnji izziv v vili. FOTO: VOYO

Ker otočani še vedno ne vedo, kdo so finalisti sezone, je napetost še toliko večja, saj pričakujejo, da bo nekdo šov zapustil tik pred finalom. A kljub vsemu jih večkrat premagajo tudi čustveni trenutki. Kdo je najbolj vesel, da je konec, in kdo komaj čaka, da se ugasnejo kamere? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone.