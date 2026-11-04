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Otok ljubezni Adria

Zadnji izziv in zadnja zabava v vili – kaj čaka otočane?

Ljubljana, 04. 11. 2026 19.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

V vili Otoka ljubezni Adria imamo samo še štiri pare. Medtem ko oni še niti ne vedo, da so prav vsi štirje finalisti in da gledalci že glasujete o zmagovalcu, skupaj preživljajo še zadnje dni v ljubezenskem šovu. Današnji dan jim bo prinesel še zadnji izziv in še zadnjo zabavo celotne sezone. Kaj jih čaka?

Medtem ko gledalci glasujete o tem, kateri par si zasluži zmago, finalisti prve sezone Otoka ljubezni Adria preživljajo še zadnje skupne trenutke v vili. Ostala so le še štiri dekleta in štirje fantje, zdaj pa jih čaka še zadnji izziv in zadnja zabava v vili. Bo prinesla kakšno presenečenje?

Otočane čaka še zadnji izziv v vili.
Otočane čaka še zadnji izziv v vili.
FOTO: VOYO

Ker otočani še vedno ne vedo, kdo so finalisti sezone, je napetost še toliko večja, saj pričakujejo, da bo nekdo šov zapustil tik pred finalom. A kljub vsemu jih večkrat premagajo tudi čustveni trenutki. Kdo je najbolj vesel, da je konec, in kdo komaj čaka, da se ugasnejo kamere? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone.

Preberi še To so finalisti prve sezone Otoka ljubezni Adria!
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Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov, saj boste prav vi s svojimi glasovi odločili, kateri par bo osvojil 50.000 evrov.

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