Zagreta Slovenka: Zlomila sva posteljo

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"Kako si spal?" je Anthonyja zjutraj vprašal Nikola , ta pa mu je zatrdil, da je trdno spal. "Zakaj sprašuješ?" je zanimalo Srba, Nikola pa mu je v smehu odvrnil: "Že ti veš, zakaj." Bolj gostobesedna je bila Alja . Svoji prijateljici Anji , s katero si zaupata vse, kar se dogaja v vili, je razkrila, da sta z Anthonyjem ponoči zlomila posteljo. "In kako je bilo?" je zanimalo Anjo, zardela Alja pa ji je odvrnila: "Več kot dobro."

Anthony je sicer tudi med zajtrkom fantom trdil, da je bil tako zaspan, da je trdno spal celo noč, fantje pa so ga dregnili z vprašanjem, kako je mogoče, da se je postelja zlomila, če z Aljo nista ničesar počela. "Ta postelja je tako slaba. Slišal sem, da so imeli tudi drugi težave s tem," se je skušal zagovarjati. Več o vročih trenutkih Alje in Anthonyja na VOYO.

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