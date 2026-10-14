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Otok ljubezni Adria

Zagreta Slovenka: Zlomila sva posteljo

Ljubljana, 14. 10. 2026 08.01 pred 38 minutami 2 min branja 5

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Med Aljo in Anthonyjem je vedno bolj vroče. Čeprav je bil Srb zjutraj skrivnosten in sostanovalcem zatrdil, da je trdno spal in ob tem sanjal o košarki, pa je Slovenka razkrila, da sta ponoči zlomila posteljo. Tudi kamere so ju ujele, medtem ko sta si izkazovala nežnosti.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

"Kako si spal?" je Anthonyja zjutraj vprašal Nikola, ta pa mu je zatrdil, da je trdno spal. "Zakaj sprašuješ?" je zanimalo Srba, Nikola pa mu je v smehu odvrnil: "Že ti veš, zakaj." Bolj gostobesedna je bila Alja. Svoji prijateljici Anji, s katero si zaupata vse, kar se dogaja v vili, je razkrila, da sta z Anthonyjem ponoči zlomila posteljo. "In kako je bilo?" je zanimalo Anjo, zardela Alja pa ji je odvrnila: "Več kot dobro."

Alja in Anja med jutranjim pogovorom.
Alja in Anja med jutranjim pogovorom.
FOTO: VOYO

Anthony je sicer tudi med zajtrkom fantom trdil, da je bil tako zaspan, da je trdno spal celo noč, fantje pa so ga dregnili z vprašanjem, kako je mogoče, da se je postelja zlomila, če z Aljo nista ničesar počela. "Ta postelja je tako slaba. Slišal sem, da so imeli tudi drugi težave s tem," se je skušal zagovarjati. Več o vročih trenutkih Alje in Anthonyja na VOYO.

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KOMENTARJI5

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Uporabnik1543318
14. 10. 2026 08.31
Lep zgled danasnji mladini, kot zajci se parijo vsvprek!
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1543318
14. 10. 2026 08.30
Sram jih je lahko prostitute! TV pa da predvaja takšne orgije!
Odgovori
+3
3 0
jablan
14. 10. 2026 08.26
Postelja iz ikeje
Odgovori
+2
2 0
dinamit
14. 10. 2026 08.24
Starši so ponosni nanjo
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+1
2 1
jablan
14. 10. 2026 08.27
A ti si devicnik
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