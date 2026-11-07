'Zamislite si, da moj oče reče, da sva z Gašperjem v sorodu'

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Otočane v vili na Tenerifu so tik pred velikim večernim finalom, v katerem smo dobili zmagovalca prve sezone Otoka ljubezni Adria, z obiskom presenetili prav posebni gostje. Po osmih tednih so imeli možnost znova objeti svoje domače, saj so jih obiskali očetje in mame, ki so tako prvič spoznali tudi svoje bodoče snahe in zete.

Mili s svojo mamo Ivano. FOTO: VOYO

Prva sta se obiska svojih mam razveselila Mili in Luka. Zaljubljenca sta ponosni mami zmotili med pogovorom o tem, kako bi se počutila, če bi zmagala. Tako Srbkinjo kot tudi Hrvata so ob srečanju z mamama premagale solze, saj sta bila izjemno srečna, da sta ju lahko ponovno objela.

Luka in Mili sta spoznala mame drug drugega. FOTO: VOYO

Milijina mama je priznala, kako težko ji je bilo gledati hčerko v solzah, a da je Luka zdaj odličen fant zanjo. "Res sem ponosna nate. Ostal si svoj, pošten in premisliš, preden nekaj narediš," pa je Luka pohvalila njegova mama. Po kratkih pogovorih na samem so si nekaj trenutkov vzeli tudi za skupno druženje, nato pa sta Ivana in Susana zapustili vilo.

Anjo in Gašperja je obisk staršev močno presenetil. FOTO: VOYO

Nato sta v hišo vstopila mama in oče Širovnik, a od različnih otočanov. Gašperja je obiskala mama, Anjo oče. "Družina Širovnik je bila znova skupaj," so se pošalili. Mama Ljubljančana je sinu razkrila, da ga je na televiziji vsak večer spremljal tudi oče, njej pa je bilo težko gledati, kako je ob težavah z Mili jokal. "Gašper mora dobiti odobritev od mojega očeta in to bo zanj najtežji korak," je na izjavi dejala Anja, ki je očetu priznala, da je z Gašperjem zelo srečna.

Širovniki na skupne druženju. FOTO: VOYO

Anjin oče je ob skupnem pogovoru takoj prišel k stvari in 28-letniku dejal, da mu sprva ni bil všeč, zdaj pa mu je. "Anja te je povsem umirila," je iskreno povedal, Gašperju pa je bil njegov pristop zelo všeč. "Moja mama in oče sta zagotovo preklicala celotno naše sorodstvo, da preverita, ali smo v sorodu, ko sva midva postala par. Zamislite si, da bi danes prišel moj oče in rekel, da sva v sorodu. O, moj bog," se je na koncu pošalila Velenjčanka.

Drina s svojo mamo Anjo. FOTO: VOYO

Drino in Valentina sta v dnevni sobi pričakala njena mama in njegov oče. "Mislim, da je čudovit fant. Vidim ga poleg tebe in vidim, da si srečna," je Drinina mama povedala svoji hčerki, medtem ko je Valentinov oče v dnevni sobi sinu priznal, da so nanj zelo ponosni. "Mislim, da je eden najlepših življenjskih trenutkov, ko ti oče reče, da je ponosen nate," je kasneje priznal Valentin, kateremu je oče dejal še, da ga bo vedno podpiral.

Nato so se še skupaj malo pogovarjali. FOTO: VOYO

Čisto zadnja sta svoje obiske dočakala Alja in Anthony, ki sta sprva pričakovala, da njuna družina ne bo prišla. A vseeno sta oba presenetili njuni mami in oba sta takoj začela jokati. Tako mama Slovenke kot tudi mama Srba sta izbor svojih otrok pozdravili, Aljino mamo pa je zanimalo tudi, kakšne načrte imata za naprej. "Ko prideva ven, sva se pogovarjala, da se preselim v London," je priznala 25-letnica.

Alja je svoji mami Dariji povedala, da razmišlja o selitvi. FOTO: VOYO

V skupnem pogovoru je Aljino mamo zanimalo tudi, kako Anthony gleda na dejstvo, da je ona iz Slovenije in da je starejša. "Moja mama vam lahko pove, da so bila vsa moja nekdanja dekleta starejša," je povedal Srb in dodal, da se ima v načrtu preseliti nekoliko bližje Sloveniji, verjetno v Beograd k družini ali v Zagreb. Kasneje je na izjavi še priznal, da je bilo spoznati bodočo taščo super in da se veseli tudi srečanja z glavnim policajem oziroma Aljinim očetom.

Na koncu je sledil še skupni pogovor. FOTO: VOYO