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Anja ni skoparila s časom. Sveže samskega Gašperja , za katerega je večkrat iskreno priznala, da ji je všeč, je povabila na pogovor na štiri oči. Tam sta dva Slovenca iskreno spregovorila o svojih močnejših in šibkejših točkah. Gašper je priznal, da je toksičen, Anja pa, da prav to pri moških občasno privlači.

"Bi raje imel dekle, ki je zelo lepo, a to opazijo tudi drugi moški, ali pa neopazno dekle, ki bi bilo zgolj tvoje?" je Gašperja pred izziv postavila Anja, ta pa mu je v smehu odgovoril: "Zakaj ne more biti lepo in zgolj zame? Zakaj me sprašuješ take stvari? Saj veš, da sem toksičen. Želim pridno dekle, ki bo poredno zgolj zame."

Svoje želje je delila tudi Slovenka. Dejala je, da si želi starejšega moškega, ki bi jo znal obvladati. Se med Anjo in Gašperjem plete kaj resnejšega? Je na obzorju nov par? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.