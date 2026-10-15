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Otok ljubezni Adria

'Želim pridno dekle, ki bo poredno zgolj zame'

Ljubljana, 15. 10. 2026 08.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Gašper in Anja

Sveže samski Gašper, ki je še nedavno jokal ob razhodu z Mili, je srčne rane celil pri rojakinji Anji. Slovenca, med katerima je že nekaj časa občutiti kemijo, sta govorila o željah glede partnerja in iskreno priznala svoje preference. Anja ima rada malce toksičnosti, Gašper pa si želi dekle, ki bi bilo poredno zgolj zanj.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Anja ni skoparila s časom. Sveže samskega Gašperja, za katerega je večkrat iskreno priznala, da ji je všeč, je povabila na pogovor na štiri oči. Tam sta dva Slovenca iskreno spregovorila o svojih močnejših in šibkejših točkah. Gašper je priznal, da je toksičen, Anja pa, da prav to pri moških občasno privlači.

Anja je priznala, da jo privlačijo 'poredni' fantje.
Anja je priznala, da jo privlačijo 'poredni' fantje.
FOTO: VOYO

"Bi raje imel dekle, ki je zelo lepo, a to opazijo tudi drugi moški, ali pa neopazno dekle, ki bi bilo zgolj tvoje?" je Gašperja pred izziv postavila Anja, ta pa mu je v smehu odgovoril: "Zakaj ne more biti lepo in zgolj zame? Zakaj me sprašuješ take stvari? Saj veš, da sem toksičen. Želim pridno dekle, ki bo poredno zgolj zame."

Svoje želje je delila tudi Slovenka. Dejala je, da si želi starejšega moškega, ki bi jo znal obvladati. Se med Anjo in Gašperjem plete kaj resnejšega? Je na obzorju nov par? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Sveže samski Gašper med pogovorom z Anjo.
Sveže samski Gašper med pogovorom z Anjo.
FOTO: VOYO

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