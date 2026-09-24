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Otok ljubezni Adria

Želiš začiniti dogajanje v šovu Otok ljubezni Adria? Prijavi se!

Ljubljana, 24. 09. 2026 11.19 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - vila

Ti je med gledanjem šova Otok ljubezni Adria kdo padel v oči? Potem je morda čas, da nehaš le gledati dogajanje v vili na Tenerifu in postaneš njen novi stanovalec oziroma stanovalka. Prijavi se v ljubezensko avanturo in se kot novi bombshell pridruži otočanom, jih spoznaj v živo in ugotovi, ali se med njimi skriva tvoja boljša polovica.

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Če še vedno razmišljaš, ali bi se prijavil/a, tukaj so trije zelo dobri razlogi, zakaj bi lahko prav ti bil/a naslednji bombshell.

Otočani so noro privlačni

Bodimo realni – eden glavnih razlogov, zakaj ljudje spremljajo Otok ljubezni Adria, je druščina v vili. Privlačni fantje in dekleta, urejeni od glave do pet, večina jih trenira, skrbi za svoj videz in ve, kako pritegniti pozornost. Če ti je kateri od otočanov še posebej padel v oči, je to priložnost, da ga spoznaš v živo. Namesto da njegove poteze komentiraš s kavča, lahko pristopiš do njega, se z njim pogovoriš, dodaš kanček spogledovanja in preveriš, ali je med vama kemija.

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

Tenerif, sonce in sanjska vila

Drugi razlog je precej preprost – Tenerif. Sonce, morje, bazen in razkošna vila so že sami po sebi dovolj, da vse skupaj zveni kot sanjski dopust, ti pa bi tam dejansko lahko živel/a in spoznaval/a nove ljudi. Namesto klasičnega nekajdnevnega oddiha si predstavljaj, da se zbudiš na Tenerifu, dan preživiš ob bazenu, zvečer pa te čakajo druženje, izzivi in nova presenečenja. Ni slab kraj za ljubezensko pustolovščino, kajne?

Otok ljubezni Adria - vila
Otok ljubezni Adria - vila
FOTO: VOYO

Spogledovanje, izzivi in veliko zabave

Tretji razlog? Zabava. V Otoku ljubezni Adria ti bo le stežka dolgčas. Kot bombshell vstopiš v vilo z eno posebno prednostjo – prihajaš, da bi premešal/a obstoječo dinamiko. Čakajo te spogledovanje, zanimivi izzivi, druženja pozno v noč in seveda priložnost, da nekomu padeš v oči. Morda boš komu všeč že na prvi pogled, morda boš komu povsem prekrižal/a načrte, morda pa boš prav tam našel/a osebo, s katero boš želel/a nadaljevati zgodbo tudi po šovu.

Če si torej pripravljen/a na malo sonca, veliko smeha, kanček spogledovanja in pustolovščino, ki je ne boš tako zlahka pozabil/a – Tenerif kliče. Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike Androidov.

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