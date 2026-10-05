Želja gledalcev šokirala otočane: Zakaj? Kako? Ne morem biti tukaj sama!

Otočani so po nedavno prejetem sporočilu vedeli, da je njihova usoda v rokah gledalcev. Niso pa vedeli, o čem bodo slednji s svojim glasom odločali. A nekateri se niso bali. "Ne vem, ampak mislim, da se nama ni treba bati. Mislim, da sva edini pravi par, ki bi se našel tudi zunaj," je bil še zjutraj prepričan Roberto, Loren pa mu je ob jutranjem prebujanju priznala, da si ga ne želi izgubiti.
A že večer je prinesel nepričakovano spremembo, ko je sredi zabave v vilo vstopila voditeljica Dragana Mićalović. Tekmovalce je zbrala ob ognjišču in prijetno vzdušje prekinila z udarno novico, ki je vsem takoj izbrisala nasmeh z obraza. "Gledalci so glasovali za tiste otočane, ki jih želijo gledati v vili," je začela voditeljica in nadaljevala: "Roberto, prosim, pridruži se mi. Kaj bi se zgodilo, če danes zapustiš vilo?" A Roberto je odgovoril odločno: "Nič, življenje se bo nadaljevalo. Tukaj sem našel to, po kar sem prišel."
Potem ga je Dragana seznanila z dejstvom, da danes zapušča vilo, kar je močno presenetilo vse otočane. Še posebej v šoku je bila njegova Loren. "Zakaj? Kako? Ni mi jasno, jaz tukaj ne morem biti sama," so jo oblile solze in dodala je, da tega ni pričakovala. "Sem sem prišla, da bi našla ljubezen, čeprav nisem verjela, da jo bom," je še dodala, nato pa je voditeljica spet presenetila z naslednjo potezo. "Loren, moram ti povedati, tudi ti zapuščaš vilo," je dejala.
Ostali otočani so začeli jokati, Roberto in Loren pa sta se veselo začela smejati in se objela. "Očitno sta res osvojila srce drug drugega," je še rekla voditeljica. Med pakiranjem sta si Loren in Robi priznala, da se imata resnično rada, Dragana pa je medtem tekmovalce presenetila še z enim novim dejstvom – poleg njiju še nekdo zapušča vilo. Kdo? To bomo izvedeli v današnji epizodi.
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