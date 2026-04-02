Otok ljubezni išče samske iz Slovenije

Gledalci VOYO bodo lahko prvič v ikonični Love Island vili spremljali slovenske tekmovalce, ki bodo krmarili med privlačnostjo, odnosi in nepričakovanimi preobrati. Od prvih pogovorov in iskric do zapletenih partnerskih situacij, ki jih vsi dobro poznamo. Otok ljubezni Adria odraža, kako se nova generacija danes povezuje in hodi na zmenke.

Šov temelji na globalni uspešnici, ki je bila prvič predvajana leta 2015 na britanskem programu ITV. Od takrat je Otok ljubezni postal eden najbolj komentiranih resničnostnih šovov na svetu. Znan je po nepričakovanih preobratih, ki takoj pretresejo dogajanje v vili, ter tudi po parih, ki so svoje zveze uspešno prenesli tudi v resnični svet.