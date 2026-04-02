Otok ljubezni išče samske iz Slovenije

Ljubljana, 02. 04. 2026 18.09 pred 26 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni (Love Island) prihaja v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €.

Gledalci VOYO bodo lahko prvič v ikonični Love Island vili spremljali slovenske tekmovalce, ki bodo krmarili med privlačnostjo, odnosi in nepričakovanimi preobrati. Od prvih pogovorov in iskric do zapletenih partnerskih situacij, ki jih vsi dobro poznamo. Otok ljubezni Adria odraža, kako se nova generacija danes povezuje in hodi na zmenke.

Šov temelji na globalni uspešnici, ki je bila prvič predvajana leta 2015 na britanskem programu ITV. Od takrat je Otok ljubezni postal eden najbolj komentiranih resničnostnih šovov na svetu. Znan je po nepričakovanih preobratih, ki takoj pretresejo dogajanje v vili, ter tudi po parih, ki so svoje zveze uspešno prenesli tudi v resnični svet.

Otok ljubezni Adria obljublja vse, kar oboževalci šova pričakujejo. Mlade in privlačne tekmovalce, nepričakovane ljubezenske preobrate, ponovna povezovanja parov ter izločitve, ki jih narekujejo tako dogajanje v vili kot tudi glasovi občinstva. Da ostanejo v šovu, morajo tekmovalci namreč ostati v paru, v nasprotnem primeru jim grozi izločitev.

Prijave za sodelovanje so uradno odprte, produkcija pa išče karizmatične, samozavestne in drzne samske iz Slovenije, ki so pripravljeni na nepozabno poletje, nova poznanstva in iskrice, ki se lahko spremenijo v pravo ljubezen. Če ste se prepoznali v opisu, se prijavite na uradni strani. Se upaš zaljubiti? Prijavi se TUKAJ!

FOTO: VOYO
Otok ljubezni Adria pop tv prijave Otok ljubezni
KOMENTARJI9

Tirea
03. 04. 2026 13.23
a tista Nuša se je že prijavila? hehe
abmam
03. 04. 2026 08.21
Prilika za lenuhe, brezdelneže in nekoristneže!
Anion6anion
02. 04. 2026 21.56
Saj se ve da bodo spet eni in isti v teh oddajah.
Kriss slo
02. 04. 2026 21.38
pa kje bodo nasi femboysi v teh sovih..lohk damo samo ce..urje...al pa nase.kme..ice ..nismo mi za to..
golobnadob
02. 04. 2026 19.07
To bo plastike in silikona
jablan
02. 04. 2026 18.52
šovi za volnene travojede
Mk791
02. 04. 2026 18.47
Blejski otok ljubezni?
matjan22
02. 04. 2026 18.44
50k premalo država pobere ti ostane nekje 37k take nagrade imate že 15 let in če pogledamo koliko se je vse podražilo bi danes morala biti nagrada nekje 100k- 150k glede na inflacijo in vse ostalo
AshBurton
02. 04. 2026 19.17
A ti mislis,da se ti pajaci prijavljajo zaradi nagrade???Vsi hocjo bit vplivnezi in znani na teh sovih nedorasle osebe gradijo kariero!!!
