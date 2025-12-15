Patricija in Dejan sta stkala najbolj romantično zgodbo te sezone Ljubezni po domače

"Prej nisva spala zaradi ljubezni, zdaj pa zaradi otročičkov," nam je povedala Patricija, ki je predstavila hčerko, na vprašanje, kako so danes, pa odgovorila: "Super, uživamo čisto normalno kmečko življenje. Vesela sem, da sem prišla k njemu in to je to."

Lovila sta se kar nekaj časa, ampak sta rekla, da ljubezen premaga vse. Zdaj so skupaj in složni v troje kot družina. Kako sta doživljala vse skupaj, ko sta spremljala začetke svoje ljubezni za nazaj po televiziji?

"Moja tašča, mami od Dejana, je vse posnela, tako da bova zavrtela za nazaj. Je pa kar zanimivo, saj je preteklo kar nekaj časa in se je nekaj stvari še zgodilo," je dejala Patricija in dodala, da bosta nekega dne tudi hčerki pokazala, kako sta se mami in oči spoznala.

Njuna zgodba je lepa in romantična, odprte pa so že prijave za novo sezono. Kaj bi svetovala nekomu, ki razmišlja o prijavi?

"Naj se prijavi," je dejal Dejan, Patricija pa dodala: "Jaz vsem svetujem, naj nimajo v mislih, da se tja prijavijo samo čudni ljudje, ampak to ni res. Vse se zgodi z razlogom in lahko se zgodijo čudovite stvari. Včasih ne spoznaš ljubezni, lahko pa prave prijatelje. Ne izgubiš ničesar."