Petar bo s svojo odločitvijo močno presenetil: 'Šokirana sem'

Napetost v vili bo dosegla vrhunec, saj Petar še ni podelil svojega zlatega ključa, ki odklene vrata njegove vile – prostor, kjer se lahko z enim dekletom druži brez kamer. Karlo je svoj ključ že podelil, preostale kandidatke pa ugibajo, katera dekleta so v Petrovem ožjem izboru in zakaj.

Medtem ko nekatere odkrito govorijo o svojih pričakovanjih, eno izmed deklet pestijo povsem druge skrbi: "Znašla sem se v precej težki situaciji. Tukaj sem ostala brez prijateljice, ki mi je bila številka ena, zato mi res ni lahko."

Prihod sanjskega moškega bo napetost še povečal, saj vsi želijo izvedeti, komu bo Petar podelil ključ. A njegova odločitev bo vilo popolnoma presenetila. "Šokirana sem!" bodo odmevali komentarji, medtem ko si bodo vsi skušali razložiti, zakaj je prišlo do takšne odločitve.

Hkrati dekleta svoja čustva vse težje skrivajo, ena poteza pa bo sprožila pravi plaz reakcij ter odprla vprašanja zaupanja, prijateljstva in iskrenih namenov. Kdo bo dobil ključ in kdo bo sprejel odločitev, ki bo vse pustila brez besed – ne zamudite nove epizode.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.