Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Petar bo s svojo odločitvijo močno presenetil: 'Šokirana sem'

Ljubljana, 10. 03. 2026 11.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Anđjela i Nuša

Petar še ni podelil svojega zlatega ključa, kar postane glavna tema in vir napetosti med dekleti v vili. Ena od udeleženk se sooča s težko situacijo zaradi izgube prijateljice. Odločitev sanjskega moškega bo popolnoma šokirala vse vpletene.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Napetost v vili bo dosegla vrhunec, saj Petar še ni podelil svojega zlatega ključa, ki odklene vrata njegove vile – prostor, kjer se lahko z enim dekletom druži brez kamer. Karlo je svoj ključ že podelil, preostale kandidatke pa ugibajo, katera dekleta so v Petrovem ožjem izboru in zakaj.

Karlo in Petar
Karlo in Petar
FOTO: VOYO

Medtem ko nekatere odkrito govorijo o svojih pričakovanjih, eno izmed deklet pestijo povsem druge skrbi: "Znašla sem se v precej težki situaciji. Tukaj sem ostala brez prijateljice, ki mi je bila številka ena, zato mi res ni lahko."

Prihod sanjskega moškega bo napetost še povečal, saj vsi želijo izvedeti, komu bo Petar podelil ključ. A njegova odločitev bo vilo popolnoma presenetila. "Šokirana sem!" bodo odmevali komentarji, medtem ko si bodo vsi skušali razložiti, zakaj je prišlo do takšne odločitve.

Hkrati dekleta svoja čustva vse težje skrivajo, ena poteza pa bo sprožila pravi plaz reakcij ter odprla vprašanja zaupanja, prijateljstva in iskrenih namenov. Kdo bo dobil ključ in kdo bo sprejel odločitev, ki bo vse pustila brez besed – ne zamudite nove epizode.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Romanca gre proti vrhuncu
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Sanjski moški Hrvaške pop tv voyo tekmovalke
  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
zadovoljna
Portal
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Dnevni horoskop: Levi si želijo druženja, tehtnice krepijo odnose
Dnevni horoskop: Levi si želijo druženja, tehtnice krepijo odnose
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
vizita
Portal
Zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kako ohraniti pridobljeno mišično maso?
Kako ohraniti pridobljeno mišično maso?
dominvrt
Portal
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Starodavna sestavina z izjemnimi koristmi za zdravje
Starodavna sestavina z izjemnimi koristmi za zdravje
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551