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Peter Poles delil nasvete za bodoče tekmovalce kviza Na lovu

Ljubljana, 01. 07. 2026 20.32 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Peter Poles

Poletni dopust je idealen za sproščanje v družbi križank in tudi takšni miselni izzivi so odličen trening za potencialne kvizaše. Tako pravi voditelj našega priljubljenega kviza Na lovu, Peter Poles. Kar nekaj tekmovalcev prve sezone bo to poletje na počitnicah uživalo s tisočaki, prisluženimi Na lovu. Prijave za drugo sezono oddaj so še odprte, Peter pa je postregel s konkretnimi nasveti za vse, ki vas mika.

Prijave za kviz Na lovu so še odprte.

"Najprej se morajo sploh prijaviti. To je prvi in odločilen korak. Gre za kviz, za katerega je jasno, da tekmovalec vsega ne bo mogel vedeti, se pa da že s takim osnovnim, lahko bi v narekovajih rekel križankarskim znanjem, daleč priti in tudi zmagati. Zanimivo je, da ljudi damo v skupine, ki jih sestavimo tako, da vsak pokriva določeno področje in če se vsi štirje uvrstijo v zaključni lov, je lovcu res težko," nam je povedal voditelj Peter Poles.

Kaj pa lahko gledalci že doma natrenirajo? "Največ že za hitro minuto, ki je na začetku. Najtežje je, da vprašanj ne vidijo, mi pa smo običajno vizualni tipi. Vsi, ki rešujemo križanke, vprašanja običajno beremo sami, tukaj pa jih bere nekdo drug. Mogoče moj prvi nasvet je, da naj najdejo nekoga, ki jim bo bral vprašanja," svetuje Poles.

Pri igri na plošči je treba paziti na pet sekund časa in pozicijo gumbov za odgovore.

"Doma si pripravite tri gumbke, lahko so to tudi koščice češenj, samo da veste, kje je določeni odgovor, da vam tega ni treba gledati in imate pod kontrolo," nadaljuje.

In kaj izkušenega voditelja pri formatu kviza najbolj navdušuje?

"Zelo mi je všeč, da ljudje pridejo na oddajo rahlo negotovi in sami, odhajajo pa vedno nasmejani in z novimi prijatelji. Večina tekmovalcev je zadovoljnih, ko odhajajo, če so odnesli denar ali pa ga niso. Večina jih tudi prosi za prijavnico za naslednjič," še dodaja Poles.

peter poles na lovu kviz voditelj

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