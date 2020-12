Peter Poles opisal skrivnostnega Sanjskega moškega, ki bo iskal ljubezen

Priljubljeni voditelj, ki ga na POP TV lahko spremljamo že več kot 10 let, je dobil nov izziv. Povezovati bo moral nov resničnosti šov, in sicer Sanjskega moškega. To smo že razkrili, a zdaj je tu še kanček informacij o našem skrivnostnem Sanjskem moškem. Kakšen sploh je?

Dekleta, dame, ženske, prijavnica je še vedno odprta. Želite spoznati Sanjskega moškega? Prijavite se TUKAJ. Peter Poles, ki bo vodil težko pričakovani šov Sanjski moški, je razkril, kdo je skrivnostni moški, za katerega se bodo dekleta v našem šovu potegovala. Kdo je, za enkrat še en razkrivamo, je pa z nami Poles delil svoj vtis o njem. "Sanjskega moškega poznam že od prej," je začel Poles in dodal, da so se njune poti že križale: "Lahko rečem, da je 'fajn dec'. Tako vizualno je fajn, sam se ne bi branil biti takšen vizualno. (smeh) Tudi karakterno je super, seveda." In kaj je lahko Peter še razkril o skrivnostnem Sanjskem moškem?"Lahko povem, da se ukvarja s športom, z nogometom. Iz prve roke lahko potrdim, da zna speči študelj. Lahko povem, da je zelo prijeten, prijazen in ravno prav zgovoren. Mislim, da je čisto takšen, kot bi Sanjski moški moral biti."