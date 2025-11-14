Svetli način
Petra in Jani po 13 letih skupnega vodenja: Nikoli se nisva skregala

Ljubljana, 14. 11. 2025 09.09

Petro Kerčmar in Janija Muhiča že 13 let lahko spremljamo, kako v naše dnevne sobe prinašata najpomembnejše novice od blizu in daleč. Ob obletnici skupnega vodenja smo preverili, kako dobro se poznata. Kot pravita, sta se v tem času eden od drugega ogromno naučila.

Petra Kerčmar in Jani Muhič sta obeležila 13. obletnico skupnega vodenja naše informativne oddaje 24UR. V tem času sta se dodobra spoznala, ob tem pa sta se drug od drugega tudi "ogromno" naučila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Petra je imela ogromno izkušenj in jih je rada delila z mano. Pri določenih stvareh si mi prav mentorica, zato sem ti hvaležen," je pojasnil Jani. Da drug drugega dopolnjujeta, pa je dodala Petra. "Mislim, da bo tako celo kariero. Jaz sem hvaležna, da imam Janija lahko ob sebi - iz srca," je dejala.

Po Janijevih besedah je Petra tista, ki pogosteje zamudi, z napadi smeha v etru pa nimata težav. "Čeprav se kdaj zasmejiva, ampak ne tako, da bi me to zbegalo," je pojasnila Petra.

Kdo se prej razjezi, ko gre kaj narobe? "Takrat odreagiraš. Midva sva ekipa. Ekipa!" je povedal Jani. Oba pa sta se strinjala, da se v 13 letih še nista skregala.

Kako hitro opazita, ko je drugi slabe volje? In kdo se prej opraviči po prepiru? Odgovore na ta in druga vprašanja pa najdete v zgornjem posnetku.

